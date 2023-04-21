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Konut kredisinde tam 240 ay vade! O banka herkesi ev sahibi yapacak!

Konut kredisinde tam 240 ay vade imkanı! O banka tüm vatandaşları ev sahibi yapıyor. İşte 240 ay vadeli konut kredisi ve tüm detaylar haberimizde...

Konut kredisinde tam 240 ay vade! O banka herkesi ev sahibi yapacak!

Kendi evinin sahibi olmak isteyen yüz binlerce vatandaş uygun şekilde konut kredisi çekme fırsatlarını takip ediyor. Garanti Bankası ise resmi internet adresinden yaptığı son açıklamayla tüm vatandaşlara çok uygun koşullara sahip konut kredisi kampanyasını sundu. Tam 240 ay vadeli, yani 20 yıl ödeme rahatlığına sahip olunan konut kredisi ile tüm vatandaşlar bütçelerine ait ev satın alabilecekler. Peki, Garanti Bankası konut kredisi faiz oranı ne kadar? Garanti BBVA konut kredisi şartları neler? İşte Garanti Bankası konut kredisi detayları... 


GARANTİ BANKASI 240 AY (20 YIL) VADELİ KONUT KREDİSİ 


Garanti Bankası görüp görülebilecek en uygun vadeli konut kredisi fırsatını sundu. Bu konut kredisi kampanyasında tam 20 yıl boyunca ödeme rahatlığı vererek vatandaşların bütçelerine uygun vade imkanı belirleme aralığını iyice yükseltti.  


Günümüzde kredi çözümleri olmadan ev satın almak adeta bir hayal olmaya başladı. Ancak kredi kullanmak da bir o kadar kolay hale geldi. Garanti BBVA aracılığıyla konut kredisi çekmek isteyen vatandaşlar rahat ödemelerle hem evini alıp hem de fahiş kira ödemekten kurtulacak. Peki, Garanti Bankası konut kredisi limitleri ne kadar? 


GARANTİ BANKASI KONUT KREDİSİ 


Garanti Bankası konut kredisi ile ev satın almak isteyen vatandaşlar 3 milyon TL’ye kadar kredi çekebilmektedir. İster 500 bin TL, ister 3 milyon TL olsun 240 aya kadar vade imkanı verilmektedir. Net olarak faiz oranı belirtmek mümkün değildir. Çünkü vade sayısına ve çekilecek limite göre faiz oranı da farklılık göstermektedir. 


Örnek verecek olursak 100 bin TL konut kredisi için 48 ay vade istenmesi halinde faiz oranı yüzde 2,03 iken, 100 bin TL’yi 120 ay vadeden daha fazla taksitle çekmek istenmesi durumunda faiz oranı 2,60’a çıkmaktadır. Ancak maksimum faiz oranı 3 milyon TL ve 240 ay vade seçilse de 2,60’ın üstüne çıkmamaktadır. 
  

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