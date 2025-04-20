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Konut kredisinde hesap değişti! 2.5 Milyon TL'nin taksiti kaç TL oldu?

Ev sahibi olmak isteyenler için en kritik başlıklardan biri yine değişti: Konut kredisi faiz oranları.

Konut kredisinde hesap değişti! 2.5 Milyon TL'nin taksiti kaç TL oldu?

Bankaların faiz politikalarında yaptığı son güncellemeler, aylık taksitlerde önemli farklara neden oldu. Bu da doğrudan krediyle ev almak isteyen milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor.

Bankalar Faiz Oranlarını Güncelledi

Son haftalarda Merkez Bankası’nın sıkılaşma adımlarına paralel olarak bankalar da konut kredisi faizlerinde yukarı yönlü revizyona gitti. Faiz artışıyla birlikte kredi taksitleri de yeniden hesaplandı. İşte 2,5 milyon TL'lik konut kredisi için güncel ödeme tabloları:

💠 Halkbank – “Hesaplı Evim Konut Kredisi”

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 72.415 TL

Toplam Geri Ödeme: 8.713.881 TL

Kamu bankası olması ve nispeten düşük faiz oranı sayesinde öne çıkıyor. Uzun vadeli ödeme planı arayanlar için dikkat çeken bir alternatif.

💠 Ziraat Bankası – Standart Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 79.307 TL

Toplam Geri Ödeme: 9.540.954 TL

Ziraat Bankası’nın sunduğu kredi paketi, geniş kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Ancak faiz oranı diğer kamu bankalarına göre biraz daha yüksek.

💠 TEB – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,15

Aylık Taksit: 80.702 TL

Toplam Geri Ödeme: 9.708.413 TL

TEB’in sunduğu seçenek, faiz oranı bakımından özel bankalar arasında ortalarda yer alıyor. Toplam ödeme açısından Ziraat’le yakın seviyede.

💠 ING – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,39

Aylık Taksit: 86.330 TL

Toplam Geri Ödeme: 10.383.756 TL

Listenin en yüksek faiz oranına sahip kredisi. Ancak prosedürlerin daha esnek olması, bazı kullanıcılar için avantajlı olabilir.

Değerlendirme: Faiz Artışları Kredi Maliyetini Katladı

Güncel tablo gösteriyor ki, 2,5 milyon TL kredi çeken bir kişi 10 yıla varan vadede toplamda 8,7 ile 10,3 milyon TL arasında ödeme yapmak durumunda kalıyor. Bu da faiz yükünün ne denli ağırlaştığını gözler önüne seriyor.

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