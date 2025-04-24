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Konut kredisi faizlerinin düşeceği tarih açıklandı

Hızla artan konut fiyatları, dar gelirli vatandaşlar için ev sahibi olmayı hayalden öteye taşıyamaz hale getirdi.

Konut kredisi faizlerinin düşeceği tarih açıklandı

Fiyatlar katlanırken, konut kredi faizleri de yükselişe geçti. Durum böyleyken herkesin aklında tek bir soru var: Konut kredisi faizleri ne zaman düşecek?

İşte konut piyasasında son gelişmeler ve uzmanların dikkat çeken değerlendirmeleri...

📉 Konut Fiyatları Artıyor, Talep Geriliyor

Son dönemde konut satışlarında ciddi bir yavaşlama gözleniyor. Mevduat faizlerinin yükselmesi yatırımcıyı banka hesaplarına çekerken, konuta olan talep her geçen ay azalıyor. Yüzde 25’lik kira artış sınırının kaldırılacağı beklentisi de piyasada belirsizliği artırıyor.

Bu tabloya rağmen fiyatlar gerilemiyor, tam tersine yükselmeye devam ediyor. Çünkü ertelenen konut talebi, ilerleyen süreçte fiyatları daha da yukarı çekebilir.

🧭 Uzmanlar Ne Diyor? Faiz Düşüşü Ne Zaman?

As Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert, konut kredi faizleriyle ilgili yaptığı açıklamada önemli bir tarih verdi:

“2025’in ikinci çeyreğinden itibaren konut kredilerinde düşüş bekliyoruz. Ekonomi politikaları bu süreçte belirleyici olacak. Krediye erişimin kolaylaşması konut piyasasına yeniden canlılık getirebilir.”

Bu açıklama, faiz indirimi için en azından 2025 ortalarını beklemek gerektiğine işaret ediyor. Uzmanlar, kısa vadede düşük faizli kampanyaların devreye girmesini beklemiyor. Ancak hükümet destekli bir adım gelirse tablo değişebilir.

🧱 Neden Konut Fiyatları Düşmüyor?

Arz sorunu: Son iki yılda maliyetlerden dolayı tamamlanamayan projeler ciddi bir boşluk yarattı.

Nüfus artışı: Özellikle evlilik çağındaki gençlerin artması, konut talebini sürekli kılıyor.

Psikolojik etki: “Şimdi almazsam daha pahalı olacak” düşüncesi fiyatları yukarı yönlü baskılıyor.

Bu nedenlerle kısa vadede konut fiyatlarında ciddi bir düşüş öngörülmüyor.

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