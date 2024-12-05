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Konut kredisi faizleri ters köşe yaptı; 1 ve 2 milyon TL'nin 120 aylık faiz oranı ve ödeme planı

Konut kredisi planlayanlar için 120 ay vadeli 2.000.000 TL ve 1.000.000 TL kredi seçeneklerinin banka karşılaştırması ve ödeme detaylarını inceledik.

Konut kredisi faizleri ters köşe yaptı; 1 ve 2 milyon TL'nin 120 aylık faiz oranı ve ödeme planı

İşte Garanti BBVA, Akbank ve QNB tarafından sunulan faiz oranları ve aylık ödeme tabloları:

2.000.000 TL 120 Ay Vadeli Konut Kredisi

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %3,06

Aylık Taksit: 62.890 TL

Toplam Ödeme: 7.569.442 TL

1 ve 2 milyon TL'nin 120 aylık faiz oranı ve ödeme planı1

1.000.000 TL 120 Ay Vadeli Konut Kredisi

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %3,03
Aylık Taksit: 31.167 TL
Toplam Ödeme: 3.757.748 TL

Akbank

Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 29.879 TL
Toplam Ödeme: 3.605.045 TL

QNB

Faiz Oranı: %2,84
Aylık Taksit: 29.421 TL
Toplam Ödeme: 3.547.224 TL

Banka Seçiminde Dikkat Edilecekler

Faiz Oranı Karşılaştırması: Daha düşük faiz oranı, toplam geri ödeme tutarını önemli ölçüde azaltır. Bu kapsamda QNB, %2,84 faiz oranıyla avantajlı görünüyor. Aynı vadede daha az ödeme yapmak isteyenler için QNB daha uygun bir seçenek sunuyor. Ödeme gücünüz doğrultusunda en uygun aylık taksiti seçmek önemlidir.

Kaynak: enuygun.com 

Derleyen: Gazeteoku.com

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