Konut kredisi faizleri ters köşe yaptı; 1 ve 2 milyon TL'nin 120 aylık faiz oranı ve ödeme planı

İşte Garanti BBVA, Akbank ve QNB tarafından sunulan faiz oranları ve aylık ödeme tabloları:

2.000.000 TL 120 Ay Vadeli Konut Kredisi

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %3,06

Aylık Taksit: 62.890 TL

Toplam Ödeme: 7.569.442 TL





1.000.000 TL 120 Ay Vadeli Konut Kredisi

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %3,03

Aylık Taksit: 31.167 TL

Toplam Ödeme: 3.757.748 TL

Akbank

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 29.879 TL

Toplam Ödeme: 3.605.045 TL

QNB

Faiz Oranı: %2,84

Aylık Taksit: 29.421 TL

Toplam Ödeme: 3.547.224 TL





Banka Seçiminde Dikkat Edilecekler

Faiz Oranı Karşılaştırması: Daha düşük faiz oranı, toplam geri ödeme tutarını önemli ölçüde azaltır. Bu kapsamda QNB, %2,84 faiz oranıyla avantajlı görünüyor. Aynı vadede daha az ödeme yapmak isteyenler için QNB daha uygun bir seçenek sunuyor. Ödeme gücünüz doğrultusunda en uygun aylık taksiti seçmek önemlidir.



Kaynak: enuygun.com

Derleyen: Gazeteoku.com