Konut kredisi faizleri değişti! Ziraat Bankası 5 milyon TL veriyor

Kamu bankalarının sunduğu düşük faizli krediler, özel bankalara kıyasla çok daha cazip hale geldi.

Bu kapsamda Ziraat Bankası, konut sahibi olmak isteyenlere özel olarak 5 milyon TL’ye kadar kredi limiti sunduğu yeni bir konut kredisi paketini duyurdu. Hem sıfır hem de ikinci el konutlar için geçerli olan bu kredi fırsatı, uygun faiz oranlarıyla dikkat çekiyor. İşte detaylar...

Konut Kredisi Faiz Oranları ve Taksit Hesaplaması

Ziraat Bankası’nın duyurduğu konut kredisi paketinde, 5 milyon TL’ye kadar finansman sağlanabiliyor. Kredi, 120 ay (10 yıl) vade ile kullanılabiliyor. Güncel faiz oranı ise %2,79 olarak belirlenmiş durumda.

Bu faiz oranı üzerinden yapılan hesaplamaya göre:

Kredi Tutarı: 5.000.000 TL

Vade Süresi: 120 Ay

Aylık Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit Tutarı: 144.830,35 TL

Yıllık Maliyet Oranı: %39,5305

Bu hesaplama bilgilendirme amaçlıdır ve güncel faiz oranları bankanın politikalarına göre değişiklik gösterebilir.

📌 Daha fazla bilgi ve başvuru için Ziraat Bankası’nın resmi web sitesini ziyaret edebilir ya da en yakın şubeye gidebilirsiniz.