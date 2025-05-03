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Kıyıda köşede 10 bin lirası olan başvuruyor; TOKİ duyurdu

2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan yeni proje, dar gelirli vatandaşlara uzun vadeli ödeme seçenekleriyle sunuluyor.

Kıyıda köşede 10 bin lirası olan başvuruyor; TOKİ duyurdu

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yeni konut satış projesini duyurdu. Proje kapsamında Çankırı’nın Ilgaz ilçesi Yazı Mahallesi’nde yer alan 13 daire satışa sunulacak.


📍 Proje Detayları: Konut Sayısı ve Tipleri

Yeni TOKİ projesi, 244 konutluk büyük bir yerleşim planının parçası olarak duyuruldu. Bu kapsamda satışa sunulan dairelerden:

12’si 2+1

1’i ise 3+1 tipinde olacak.

Ayrıca projede 2 dükkânlı bir ticaret merkezi de yer alacak.


💰 Fiyatlar ve Ödeme Seçenekleri

Dairelerin ödeme planları 120 ay vade ve uygun taksit seçenekleriyle şekillendirildi:

2+1 konutlar için:

Peşinat: 561.522 TL
Aylık taksit: 14.038 TL’den başlıyor

3+1 tek konut için:

Peşinat: 614.988 TL

Aylık taksit: 15.375 TL’den başlıyor

🏦 Başvuru Şartları ve Süreci

Projeye başvurmak isteyen vatandaşlar için belirlenen şartlar şöyle:

Başvuru bedeli: 10.000 TL

Başvuru kanalı: T.C. Ziraat Bankası AŞ’nin Türkiye genelindeki tüm şubeleri

Başvuru tarihleri: 2 Mayıs – 9 Mayıs 2025

Kura çekimi: 15 Mayıs 2025

Kura sonrası hak kazananlar, yine Ziraat Bankası’nın ilgili şubelerinde sözleşme imzalayabilecek.

KAYNAK: BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

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