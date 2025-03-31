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Kısmi emeklilik yürürlüğe girdi mi? 4500 gün prim toplayan yaşadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla gerçekleştirilen düzenlemeler, SGK emeklilik sistemindeki karmaşıklığı azaltmayı ve haksız uygulamalara son vermeyi hedefliyor.

Kısmi emeklilik yürürlüğe girdi mi? 4500 gün prim toplayan yaşadı

Yeni yasal düzenlemeler, özellikle kısmi emeklilik başvurularında rekor artış beklenirken, Bağkur ile SSK arasındaki prim günü farkını da ortadan kaldıracak.

Emeklilik Sisteminde Adalet ve Basitleştirme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhurbaşkanı'nın direktifleri doğrultusunda, SGK'nın emeklilik sistemindeki karmaşıklıkları giderip adaletsiz uygulamaları sona erdirmek için kapsamlı yasal düzenlemelere gidiyor. Bu yeniliklerle, kısmi emeklilik uygulamasında büyük bir değişim bekleniyor.

Kısmi emeklilik yürürlüğe girdi mi? 4500 gün prim toplayan yaşadı

Bağkur’daki Adaletsizliğe Son Veriliyor

Mevcut durumda, Bağkur sigortalıları 9.000 prim günü şartıyla emekli olabiliyor; bu durum, aynı yaş şartını taşıyan SSK’lıların 7.200 prim günüyle emeklilik hakkı kazanmasıyla belirgin bir adaletsizliği beraberinde getiriyor. Yapılacak düzenlemelerle, Bağkur’luların prim günü şartı 7.200’ye düşürülecek, böylece sistemdeki eşitsizlik giderilecek ve emeklilik süreci daha dengeli hale gelecek.

Kısmi Emeklilik Uygulaması Nasil İşleyecek?

Kısmi emeklilik, yaş şartını tamamlamış fakat prim gün sayısında eksiklik yaşayan sigortalılar için sunulan önemli bir alternatif çözüm olarak öne çıkıyor. Şu an SSK’lılar, 4.500 prim günüyle kısmi emeklilik hakkı elde edebilmekte; Bağkur sigortalıları ise 5.400 prim günü şartıyla bu uygulamadan yararlanabiliyor. Yeni düzenlemeyle, Bağkur’lular için gerekli prim günü 4.500’e indirilecek; böylece bu kesim de kısmi emeklilikten daha avantajlı bir şekilde faydalanabilecek.

Kısmi emeklilik yürürlüğe girdi mi? 4500 gün prim toplayan yaşadı

Bağkur’lu Esnaf İçin Önemli Avantajlar

Yapılacak yasal değişikliklerle Bağkur sigortalıları 7.200 prim günü ile emekli olabilecek; emeklilik yaşı ise kadınlar için 58, erkekler için 60 olarak belirlenmeye devam edecek. Kısmi emeklilik seçeneği, Bağkur’luların prim ödemelerini azaltırken mevcut emekli maaşlarını da korumasına olanak tanıyacak. Örneğin, günümüzde yaklaşık 10.000 TL emekli maaşı alan bir Bağkur’lu esnaf, kısmi emeklilik sayesinde ek 2.700 prim günü ödemeden aynı maaşı alabilecek. Bu düzenleme, esnaf kesimi için yaklaşık 400.000 TL’lik tasarruf anlamına geliyor.

Kaynak: SGK 

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