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Kısmi emeklilik geldi mi? 4500 gün prim toplayan artık emekli olacak!

SGK emeklilik sisteminde önemli değişiklikler için çalışmalar başladı.

Kısmi emeklilik geldi mi? 4500 gün prim toplayan artık emekli olacak!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, SGK’nın emeklilik sistemindeki karmaşıklığı azaltmak ve haksız uygulamaları ortadan kaldırmak amacıyla yasal düzenlemeler yapıyor. Yeni düzenlemelerle kısmi emeklilik başvurularının rekor seviyeye ulaşması bekleniyor. Peki, kısmi emeklilik nasıl çalışacak?

Bağkur’daki Haksızlık Son Buluyor!

Bağkur üzerinden sigortalı olan vatandaşlar, emekli olabilmek için oldukça yüksek prim ödeme şartları ile karşılaşıyorlar. Şu anda Bağkur’lular, 9.000 prim günü ödeme koşuluyla emeklilik hakkı kazanabiliyorlar. Ancak, SSK’lılar aynı yaş şartı ile sadece 7.200 prim günü ile emekli olabiliyor. Bu adaletsizliğe son vermek için yapılan yasal düzenleme ile Bağkur’luların prim günü şartı da 7.200 güne düşürülecek. Bu değişiklikle, Bağkur’daki prim gün farkı sona erecek ve emeklilik sistemi arasında denge sağlanacak.

Kısmi Emeklilik Uygulaması!

Kısmi emeklilik, yaş şartını doldurmuş ancak prim günü eksik olan sigortalılar için bir çözüm sunuyor. Mevcut durumda SSK’lılar, 4.500 prim günü ile kısmi emeklilik hakkı kazanabiliyor. Bağkur’lular ise 5.400 prim günü ile kısmi emekli olabiliyorlar. Yapılacak düzenleme ile, Bağkur’luların da kısmi emeklilik için gerekli prim gün sayısı 4.500’e indirilecek. Bu düzenleme ile, Bağkur’lular daha avantajlı hale gelecek.

Bağkur’lu Esnaf İçin Yeni Avantajlar

Bağkur’lular, yapılacak yasal düzenleme ile 7.200 prim günü ile emekli olabilecekler, ancak emeklilik yaşı değişmeyecek. Kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olabilecekler. Kısmi emeklilik hakkı, Bağkur’lular için daha cazip bir seçenek olacak. Bugün Bağkur’lu bir esnaf, 10.000 TL civarında bir emekli maaşı alabiliyor. Ancak, kısmi emeklilik ile aynı maaşı alabilecek ve 2.700 prim günü daha fazla ödeme yapmadan emekli olabilecek. Bu durum, Bağkur’lular için önemli bir avantaj sunacak.

Bağkur’lular, kısmi emekliliği tercih ederek prim ödemelerini azaltırken, aynı maaşı alarak erken emekli olma fırsatına sahip olacaklar. Bu düzenleme, Bağkur’lu esnaflar için yaklaşık 400.000 TL daha az prim ödeme anlamına gelecek.

Kaynak: sgk.gov.tr

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