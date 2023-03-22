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Kırmızı et fiyatlarında sabitleme! Kuşbaşı kilosu 210, kıyma kilosu 190 TL

Kırmızı et fiyatlarında sabitleme! Kuşbaşı kilosu 210 TL, kıymanın kilosu 190 TL’de sabitlenecek. İşte Ramazan ayı et fiyatları detayları...

Kırmızı et fiyatlarında sabitleme! Kuşbaşı kilosu 210, kıyma kilosu 190 TL

Ramazan ayında et fiyatlarının sabitlenmesi 23 Mart 2023 itibariyle başlıyor. İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere açıklamasında, “İstanbul PERDER olarak Ramazan ayında kuşbaşı fiyatını 210, kıyma fiyatını 190 TL’den satacağız. Böylelikle fiyatları geri çekip sabitlemiş oluyoruz.” ifadelerini kullandı. 


Türkiye Perakendeciler Federasyonu içerisindeki faaliyetlerini devam ettiren İstanbul Perder, ESK (Et ve Süt Kurumu) ile Tarım ve Orman Bakanlığı ortaklığı içinde Ramazan ayı süresince et fiyatlarının sabitleneceği açıklandı. Bünyesinde bulunan 2 bin 140 mağaza ve 44 üye ile İstanbul Perder’in kampanyaya katılan üyeleri dana kuşbaşı kilosunu 210, kıymanın kilosunu ise 190 TL’den satışa sunuyor. Uygulama Ramazan ayı süresince devam edecek. 


Tarım Kredi Marketleri de indirimde 


ESK, vatandaşlar için Ramazan ayında fiyatları indirme kararı aldı. Canlı kesimlik hayvan alımı için ve karkas ithalatında ESK, ramazan boyunca satışa sunulması için 8 bin 500 ton karkas ile 40 bin kesim için büyükbaş hayvan alınacağını belirtti. 


Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri ise ambalajlı kuşbaşıyı 150 TL, kıymayı ise 140 TL’ye satışa sundu. ESK tedbirler alarak kentte bulunan esnafa 72 bin kilo, perakende market zincirlerine 76 bin kio, sanayiye 100 bin kilo karkas et tedarikinde bulundu. Bunlara ek olarak İstanbul PERDER ile ortak çalışan ESK üye marketlerde karkas eti sağlayacak.  


Fiyatlarda hem indirim hem sabitleme 


Kırmızı et fiyatlarına dair İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, son günlerde kırmızı et fiyatlarında çok ciddi artış görüldüğünü söyledi. Depremden sonra da 30 ile 40 TL arasında fiyat artışı olunca et fiyatlarında hem indirim hem sabitleme yapıldığını belirtti.  


Güzeldere ayrıca İstanbul için kampanyaya dahil olan yerleri söyledi: 


Örnek Market, Gökkuşağı Market, Nar Market, Show Market, Onur Gıda, Birmar, Grosper Market, Happy Center, Biçen Market, Onur Market, Kim Market, Anpa Gross, Mopaş Market, Snowy Ulu Kardeşler, Çağrı Market, Özkuruşlar Market, Hakmar, Sarıyer Market, Paşalı Market, İdeal Market, Altun Market, Üçler Market, Özkuruşlar Market. 

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