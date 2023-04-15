Kiralara zam furyası başlıyor! Vatandaş isyan edecek

Geçen sene kararı alınan ve 2 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerliliği olan kiralara maksimum yüzde 25 oranında zam yapılmasına dair kararın bitmesine az bir zaman kaldı. Maksimum yüzde 25 yapılması gereken kira zamları nedeniyle ev sahipleri çeşitli oyunlarla vatandaşları evlerinden çıkarmak ve yeniden kiraya vermek için bu dönemde ellerinden geleni yaptı. Şimdiyse Temmuz ayına az bir zaman kalırken ve enflasyon giderek her noktada zamma sebep olurken vatandaş endişeli. Peki, Temmuz ayında maksimum yüzde 25 kira zammı sınırı kalkınca ne olacak? Kiralar neye zamlanacak? İşte ayrıntılar...



YÜZDE 25 KİRA SINIRI



Temmuz’un 2’sine kadar geçerli olan maksimum yüzde 25 kira zammı kalktıktan sonra olacaklara ilişkin yorumlarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konut kiralarında tahmin edilemeyecek bir artış meydana geleceğini belirtti. Bu zamana kadar çeşitli zamlar yapılsa da bu sınırın biraz da olsa engelleyici bir unsur olduğunu belirtirken kalktığı zaman daha kontrolsüz bir şekilde kiralarda zam yapılacağını dile getirdi.



KİRA FİYATI KISITLAMASI NEDEN KALKIYOR?



Ani şekilde artan konut kiralarına karşın 11 Haziran 2022 tarihinde alınan kararla birlikte yüzde 25 oranında kiralara senelik zam yapılabileceği belirtilmişti. Bu uygulama 2 Temmuz 2023 tarihinde tamamen ortadan kalkacak. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Özelmacıklı ise konut kiralarında sınırın kalkmasıyla beraber yüzde 100 dahi geçkin bir artış olabileceğini belirtti. Kiracıların bir şekilde önlem alması gerektiğine değinerek emsal artışlar oldukça kiracıların mecburen yeni zamları kabul etmek zorunda kalabileceğini söyledi.



KİRALAR NEYE GÖRE ZAMLANACAK?



Özelmacıklı, kira zammı kısıtlamasının kalkmasının ardından konut kiralarının ev sahibi ve kiracı arasında çözüleceğini belirterek anlaşmazlıkların fazlaca artacağını vurguladı. Diğer yandan son bir sende zaten kiraların bu karara rağmen yüzde 130 artış gösterdiğini ekledi. Kiraların senelik TÜFE’nin yüzde 70 olmasına oranla artma ihtimali söz konusuyken buna bir önlem alınmasının aciliyetine vurgu yaptı.