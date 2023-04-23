Kiradan daha az taksitlerle ev sahibi olun! Peşinatı yatıran evini alıyor

TOKİ vatandaşları kendi evlerinin sahibi yapmaya devam ediyor. Kurada ismi çıkmayanlar diğer projeleri araştırırken TOKİ yeni projesini açıkladı. Yapılan son açıklamaya göre 2+1 ve 3+1 evler için 621 bin TL fiyat verildi. Bu da vatandaşların 20 yılda yalnızca aylık 2 bin 331 ila 3 bin 407 TL aylık ödemelerle ev sahibi olabileceği anlamına geliyor. Yüzde 10 peşinatını ödeyen vatandaşlar verdikleri kiradan daha az ödeyerek ev sahibi oluyor. İşte ayrıntılar haberimizde...



TOKİ güncel konut satış ne zaman başlayacak diye merakla bekleyen vatandaşlara müjde geldi. Nisan ayının sonuna gelinen günlerde milyonlarca vatandaş ev ve arsalarına kuralar neticesinde kavuşuyor. 2+1 ya da 3+1 konutlar için 60 ila 90 bin TL aralığında peşinatını ödeyen vatandaşlar 2 bin 887 TL taksitlerle kendi evine sahip oluyor.



TOKİ GÜNCEL KONUT SATIŞ PROJESİ



Ev sahibi olmak isteyen 18 yaşını doldurmuş vatandaşlardan yaşlılara kadar herkes yararlanabiliyor. Proje kapsamında planlama şu şekilde:



3+1 ve 2+1 konutlar için verilen vade sayısı 240 ay. 2+1 ev sahibi olmak isteyenler için belirlenen brüt alan 86 metrekare iken net alan ise 65 metre kare. Bu doğrultuda 2+1 ev için en az ve en yüksek konut fiyatı sırayla 621.693 TL ve 760.905 TL. Ödenecek peşinat en az 62.169 TL, en fazla ise 76.991 TL. Aylık taksit ödemeleri ise en az 2.331 TL ve 2.887 TL.



3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar içinse brüt alan 101 metre kare, net alan ise 81 metre kare. En az ve en fazla olmak üzere konut fiyatları sırayla 782.770 TL ile 908.520 TL. Minimum peşinat bedeli 78.277 TL iken, maksimum peşinat ise 90.852 TL. Aylık ödemeler ise 2.935 TL ile 3.407 TL.



TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ



TOKİ’den yararlanarak Rize Kalkandere ilçesinde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar e-Devlet adresi üzerinden 24 Nisan ila 28 Nisan 2023 tarihlerinde başvurularını gerçekleştirmelidir. Başvuru bedeli olarak 500 TL alınmaktadır ve kura tarihi de 5 Mayıs 2023’tür. Kurayı alan vatandaşların sözleşme imzalama tarihi 15 – 18 Mayıs 2023 olmakla birlikte asil hak sahipleri imzalamazsa yedek hak sahipleri için 29 – 30 Mayıs 2023 tarihinde sözleşmeler imzalanmaktadır.