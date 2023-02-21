Kiracılara tam 24 bin TL destek! E-devlet başvuru ekranı açıldı

Devlet, depremin yaralarını sarmak için hareket geçti. Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin yankıları hala devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde yaşayan, evini kaybeden ya da evi ağır hasarlı olan vatandaşlar için desteklerin başladığını duyurdu. Depremden zarar gören vatandaşa devletten nakdi destek sağlanacak. 12 ay boyunca devam eden yardımlardan kiracılar ve ev sahipleri ayrı ayrı yararlanacak.

Yardım için hazırlıklar tamamlandı, başvurular da başladı. Deprem bölgesinde kiracı olan ancak şu anda başka bir ile yerleşmek ya da çadırkentte hayatına devam etmek zorunda kalan vatandaşlara her ay 2000 TL kira yardımı sağlanacak. Bu yardım tam 12 ay sürecek. Başvurular e-Devlet’ten kabul edilecek. Yıllık yardım miktarı ise 24 bin TL olacak. Peki kimler kira yardımı alabilir? Başvuru şartları nelerdir?

KİMLER KİRA YARDIMI ALABİLİR?

Devlet tarafından sağlanan kira yardımı sadece afet bölgesinde yaşayan kiracılar için geçerlidir. Depremden zarar gören ve yaşadığı ilden ayrılarak başka bir ilde yeni bir hayat kurmak zorunda kalan kişiler başvuru yapmaları durumunda kira yardımı alabilir. Ayrıca çadır kentte kalanlara da 2000 TL kira yardımı sağlanmaktadır. Yani kiralık olarak oturduğu evi depremde kaybedenlere tam 12 ay boyunca kira desteği verilecektir.

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kira yardımı alabilmek için öncellikle e-Devlet’ten AFAD üzerinden depremzede kaydı yaptırmanız gerekmektedir. Ardından da kira yardımı için başvuru yapabilirsiniz.

KİRA YARDIMI NE KADAR DEVAM EDECEK

Depremde evini kaybeden kiracılar için verilen kira yardımı 2000 TL’dir ve 12 ay boyunca devam edecektir. Yani toplam 24 bin TL ödeme yapılacaktır. Ayrıca kiracı olanlar ya da ev sahipleri fark etmez, şehir değiştirmek ve taşınmak istemeleri halinde başvuru yaparak devletten 15 bin TL taşınma yardımı alabilir.