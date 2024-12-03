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Kiracılar ve ev sahipleri bekliyordu Kasım ayı kira artış oranı belli oldu

TÜİK’in Ekim 2024 enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren Kasım ayı kira zam oranı netleşti.

Kiracılar ve ev sahipleri bekliyordu Kasım ayı kira artış oranı belli oldu

Yeni düzenlemeyle kira artışları, TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Bu sistem, hem ev sahipleri hem de kiracılar açısından önemli değişiklikler içeriyor.

Yeni Dönemde Kira Artışları Nasıl Belirleniyor?

2024 Temmuz ayında yürürlüğe giren düzenlemeyle, kira zam oranlarındaki %25'lik sınır kaldırılmıştı. Bu tarihten itibaren kira artışları, TÜFE’nin 12 aylık ortalaması esas alınarak hesaplanmaya başlandı.

Kasım 2024 için TÜFE 12 aylık ortalaması: TÜİK verilerine göre bu oran, kira artışlarına rehberlik eden temel gösterge olarak kullanılacak.

Kasım ayı kira artış oranı belli oldu

Kiracı ve Ev Sahipleri İçin Kritik Uyarılar

Yeni kira düzenlemesi, her iki taraf için de dikkat edilmesi gereken bazı kurallar içeriyor:

Kiracılar İçin Öneriler:

Sözleşme imzalamadan önce TÜFE’ye dayalı zam oranını kontrol edin. Ev sahibi, belirlenen oranın üzerinde zam talep edemez. Zam talebine dair iletişimlerin yazılı olmasına özen gösterin.

Ev Sahipleri İçin Uyarılar:

TÜFE’ye göre belirlenen oranlar dışında zam yapılamaz. Kira artışları yalnızca yılda bir kez yapılabilir. Sözleşme süresince oran değiştirilemez.

Kaynak: TÜİK

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