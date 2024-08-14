Kıraç Galvaniz hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir? Kıraç Galvaniz hisse hangi bankalarda, eşit mi oransal mı- Kıraç Galvaniz’in Borsa İstanbul'daki işlem sürecinde başarıya ulaşması, şirketin gelecekteki yatırım planlarına önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu halka arz, aynı zamanda yatırımcılara da şirketin büyüme potansiyelinden faydalanma fırsatı sunuyor.

Kıraç Galvaniz Hisse Fiyatı ve Lot Miktarı

Kıraç Galvaniz hisse hangi bankalarda, eşit mi oransal mı? Kıraç Galvaniz hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir? Kıraç Galvaniz, halka arz kapsamında hisse fiyatını 24 TL olarak belirledi. Toplamda 45 milyon lot dağıtılacak olup, yatırımcıların katılım durumuna göre dağıtılacak lot miktarı değişiklik gösterecek. Olası katılım senaryolarına göre dağıtılacak lot miktarları şöyle:

300 bin katılım: 90 lot, 2.160 TL

700 bin katılım: 39 lot, 936 TL

1.1 milyon katılım: 25 lot, 600 TL

1.5 milyon katılım: 18 lot, 432 TL

1.9 milyon katılım: 15 lot, 360 TL

2.3 milyon katılım: 12 lot, 288 TL

2.7 milyon katılım: 10 lot, 240 TL

3.1 milyon katılım: 9 lot, 216 TL

Fon Kullanım Planı

Kıraç Galvaniz, halka arzdan elde edeceği geliri çeşitli alanlarda kullanmayı planlıyor. Şirket, bu fonun yüzde 45'ini devam eden tesis ve makine yatırımları için ayırırken, kalan kısmı şu şekilde dağıtmayı hedefliyor:

Yüzde 40: İşletme sermayesi

Yüzde 35: Yeni tesis yatırımı

Yüzde 15: Finansal borç ödemeleri

Yüzde 7.5: Makine yatırım finansmanı

Yüzde 2.5: Yurt dışı pazar payının güçlendirilmesi

Talep Toplama Süreci ve Diğer Detaylar

Talep toplama süreci 14-15 Ağustos 2024 tarihlerinde, sabah 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Halka arzda T1-T2 hesapları kullanılmayacak. Halka arz büyüklüğü 1 milyar TL olarak açıklanan Kıraç Galvaniz'in, bu süreçte yatırımcıların yoğun ilgisini çekmesi bekleniyor.