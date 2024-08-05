Kira Ödemeleri Artık Banka veya PTT Üzerinden Yapılacak!

Yeni düzenlemeye göre, kira ödemeleri artık sadece bankadan veya PTT üzerinden yapılacak. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira gelirlerinin doğru beyan edilmesi amacıyla mülk sahiplerinin daha sıkı denetleneceğini ve kira ödemelerinde şeffaflık sağlanacağını duyurdu.

Gelir İdaresi Başkanı Ozan Bingöl, bu kurala uymayan kiracılara ve ev sahiplerine her ay 3.000 TL ceza kesileceğini açıkladı. Aylık 500 TL ve üzerindeki konut kiralarının bankadan veya PTT üzerinden yapılması zorunlu olacak. Elden ödeme yalnızca yüksek meblağlı kiralar için geçerli olabilir. Bu uygulama ile ev sahipleri ve kiracılar arasındaki finansal ilişkilerde şeffaflık ve düzen sağlanması hedefleniyor.