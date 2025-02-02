Kira Desteği Almak İsteyenler Kaçırmasın! 8000 TL Ödeme Yapılacak

Çevre Bakanlığı kentsel dönüşüm kapsamında kiracı olan vatandaşlara 48 ay boyunca 8000 TL tutarında kira desteği sağlanacağını paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek kentsel dönüşüm programlarını ve projelerini tek tek açıklarken projeye ayırmış oldukları kaynakları da üç katına çıkartacaklarını paylaştı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Murat Kurum ise yaptığı açıklamayla birlikte İstanbul’da yapılacak olan kentsel dönüşüm çalışmalarında kira yardımı olarak verilecek olan destek miktarının 8000 TL yükseliş gösterdiğini paylaştı. İşte 48 ay boyunca alınabilecek 8000 TL tutarındaki kira destek ödemesinin detayları…

Şehre Göre Destek Ödemeleri Değişiyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla beraber yalnızca İstanbul’da kentsel dönüşüm projesi kapsamında evinden çıkan vatandaşlara sunulacak olan ödemenin 8000 TL olarak ödeneceği paylaşıldı. İstanbul dışında olan Bursa, Ankara, Antalya, İzmir gibi büyükşehirlerde 6500 TL ödeme sağlanacak. Diğer illerde ise kentsel dönüşüm projesi kapsamında kira desteği 4500 TL olarak belirlendi. Söz konusu olan destek 48 ay boyunca sürecek. 48 ay sonunda ise vatandaşlar kentsel dönüşümle yenilenmiş olan dairelerine girebilecek.

Destek 48 Ay Boyunca Sürecek

Yapılan ve açıklanan yeni düzenlemeyle beraber kira yardımının süresi de uzatıldı. Önceki sistem içerisinde riskli yapılar belirlenerek 18 ay olarak ödenen kira yardımı güncel olarak 48 aya çıkartıldı. Riskli ve rezerv yapı alanlarında güncel olarak maksimum 48 ay destek ödemesi sağlanacak. Böylelikle vatandaşlar uzun süre boyunca kira destek yardımından faydalanabilecek. 2025 yılı içerisinde hayata geçirilen güncel ödeme tutarı ve ay süresi devam eden kentsel dönüşüm projelerinde de geçerli olacak.

Kimler Kira Desteğinden Faydalanabilir?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığının ortak olarak yürüttüğü bu proje kapsamında kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanmak isteyen vatandaşların ilk etapta binalarının riskli yapı statüsünde yer alması gerekiyor. Bu durumu belgelerle kanıtlaması gereken şartlar arasında riskli bina raporuna sahip olan ve kentsel dönüşüm alanında binası yer alan vatandaşların yeniden inşa süreci boyunca bu destek imkanı sunulacak. Hak sahibi olan vatandaşlar başvuru yapmak için gerekli belgeler ile beraber Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı il müdürlüklerine başvurularını iletebilecekler.