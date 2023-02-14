GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Kimsenin bilmediği o ödeme! 2000 TL ödemeyi aylık ya da toplu alabilirsiniz!

Kimsenin bilmediği 2000 TL ödeme! Aylık 2000 TL alabilirsiniz! Aylık 2000 TL ya da toplu olarak ödemenizi alın. İşte aylık 2000 TL ödeme ayrıntıları...

Kimsenin bilmediği o ödeme! 2000 TL ödemeyi aylık ya da toplu alabilirsiniz!

Kimsenin bilmediği bu para yardımıyla aylık 2000 TL ya da toplu 220 bin TL hibe parayı hemen alabilirsiniz. Devletin sağladığı maddi durumu sıkıntıda olan kişiler için birçok proje bulunmaktadır. Çok bilinmeyen projelerden birisi olan bu destek de ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla sağlanıyor. Bu sebeple de ödemelerden faydalanmak isteyen kişilerin belirli zaman aralıklarıyla e-devlet üzerinden sayfayı kontrol etmesi gerekmektedir. İşte aylık 2000 ya da topplu 220 bin TL hibe parasını almak için ayrıntılar...  


Devlet destekli yardımlar nelerdir? 


Devletin sağladığı birçok yardımdan birisi de vatandaşlara doğum yardımıdır. Üç çocuğa kadar yapılan devlet yardımında çocuk sayısına bağlı olarak ödeme miktarı da artmaktadır. Kış aylarında ailelere fatura yardımı yapılmaktadır. Okul çağındaki çocuk ve gençlere ise eğitim desteği sağlanmaktadır.  


Çocuklardan ailelerini kaybedenlere ise yetim aylığı ödemesi yine devlet tarafından sağlanmaktadır. Ek olarak devlet aile üyelerinden birine bakmak zorunda olduğu için çalışamayan kişilere de bakım aylığı ödemesi yapmaktadır. En son devletin sunduğu yardım ise barınma yardımı oldu.

Bakımsız ve eski evlerde oturan kişilere hibe biçiminde verilmesi planlanmaktadır. Ayrıca tarla sahibi olan kişilere prefabrik ev yardımı sağlanmaktadır. 

ÇOK OKUNAN HABERLER
Emekliye müjde verildi! SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisine ATM'den 3 maaş peşin ödeme verilecek Emekliye müjde verildi! SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisine ATM'den 3 maaş peşin ödeme verilecek
Emekliye ek ödemeler başladı! SSK, BAĞ-KUR, Memur emeklisi karşılıksız 7.500 TL + 1000 TL ek ödeme alıyor Emekliye ek ödemeler başladı! SSK, BAĞ-KUR, Memur emeklisi karşılıksız 7.500 TL + 1000 TL ek ödeme alıyor
Gece yarısı duyuruldu! 3 bankadan emekliye nefes aldıracak ödeme yapılacak, maaşın 10 katına kadar alabilirsiniz Gece yarısı duyuruldu! 3 bankadan emekliye nefes aldıracak ödeme yapılacak, maaşın 10 katına kadar alabilirsiniz
PTT'den aylık 1250 TL nakit yardım! 18 yaş üstü kişiler e-Devlet'ten başvuru yaparak alabiliyor PTT'den aylık 1250 TL nakit yardım! 18 yaş üstü kişiler e-Devlet'ten başvuru yaparak alabiliyor
4 L Ayçiçek yağı fiyatı son kez düştü! O market rafları boşaltıyor, Ayçiçek yağı indiriminde son günler 4 L Ayçiçek yağı fiyatı son kez düştü! O market rafları boşaltıyor, Ayçiçek yağı indiriminde son günler
Öğrencilere sevindiren ödeme! Başvuru yapan PTT üzerinden 3500 TL'den 8.500 TL'ye kadar öğrenci yardımı alacak Öğrencilere sevindiren ödeme! Başvuru yapan PTT üzerinden 3500 TL'den 8.500 TL'ye kadar öğrenci yardımı alacak
SON HABERLER
Bakanlıktan net açıklama geldi! 700, 810, 1150 TL ödemeler karşılıksız yapılacak! Bakanlıktan net açıklama geldi! 700, 810, 1150 TL ödemeler karşılıksız yapılacak!
Bakan Yanık açıkladı! Şartları tutanlara 4.336 TL ödeme! Bakan Yanık açıkladı! Şartları tutanlara 4.336 TL ödeme!
Öğrencilere devlet ödemesi! Her öğrenci için 1.610 TL ödeme yapılacak Öğrencilere devlet ödemesi! Her öğrenci için 1.610 TL ödeme yapılacak
Halkbank’tan büyük karar! Halkbank 6 ay erteleme ve büyük kampanyayı açıkladı! Halkbank’tan büyük karar! Halkbank 6 ay erteleme ve büyük kampanyayı açıkladı!
PTT'den doğalgaz desteği hakkında önemli duyuru! TC kimlik kartı ve faturayla hemen gidin 2500 TL yardım parası verilecek PTT'den doğalgaz desteği hakkında önemli duyuru! TC kimlik kartı ve faturayla hemen gidin 2500 TL yardım parası verilecek
PTT 22.000 TL ödüyor! Sadece T.C. kimlik gerekiyor! Herkes başvurabilir! PTT 22.000 TL ödüyor! Sadece T.C. kimlik gerekiyor! Herkes başvurabilir!
Halkbank’tan görülmemiş kampanya! Düşük faizle emeklilere kredi imkanı! 5.000, 10.000, 50.000 TL kredi! Halkbank’tan görülmemiş kampanya! Düşük faizle emeklilere kredi imkanı! 5.000, 10.000, 50.000 TL kredi!
Tek sefere mahsus verilecek! Emeklinin nakit sıkıntısını giderecek ödeme resmen açıklandı Tek sefere mahsus verilecek! Emeklinin nakit sıkıntısını giderecek ödeme resmen açıklandı