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Kimse o bankadan bahsetmedi! Promosyon miktarı dudak uçuklattı!

Kimse o bankadan bahsetmedi. Yeni güncelleme ile tüm bankaları solda sıfır bıraktı. İşte yeni promosyon miktarı ile dudak uçuklatan o banka ve detayları...

Kimse o bankadan bahsetmedi! Promosyon miktarı dudak uçuklattı!

Emekliler için promosyon ödemeleri oldukça büyük önem taşıyor. Özelliklede son zamanlardaki ekonomik koşullarda emeklilere ekstra bir ödeme yapılacak olması adeta ilaç gibi gelecek. Henüz emekli maaşını almamış vatandaşlar ve bu ay itibariyle ilk maaşlarını alacak olan EYT’liler için yatırılacak olan banka promosyonları tam da bayram öncesinde büyük bir rahatlık sağlayacak.  


Banka promosyonları arasında en avantajlı olanı ve en çok nakit ödeme sunanı tercih etmek elbette en faydalısı olmaktadır. Emekliler ilk maaşları ile beraber alacakları promosyon ödemesi için banka araştırmalarına devam ederken ING Bank bir atak daha yaptı ve güncellemesi ile dudak uçuklattı. Nakit promosyon miktarı ile en fazla promosyon ödeyen bankalardan oldu. Peki, ING Bank güncel promosyon ödemesi ne kadar? ING Bank EYT promosyon ödemesi ne kadar? İşte emeklilere özel ING Bank’tan promosyon güncellemesinin detayları... 


ING BANK EMEKLİLERE PROMOSYONU GÜNCELLEDİ 


ING Bank, emekli müşterilerine özel hazırladığı promosyon kampanyasında güncelleme yaptı. Güncelleme ile birlikte nakit olarak verilecek olan promosyon miktarında büyük bir artış oldu. Peki, ING Bank emeklilere özel ekstra kampanyalar sunuyor mu?  


NAKİT PROMOSYONA EK ING BANK KAMPANYALARI 


ING Bank promosyon kampanyası çerçevesinde nakit ödemeye ek olarak sunduğu kampanyalar ile de beğeni kazanıyor. Tek yapılması gereken zaten banka kartları üzerinden ödenen faturalar için internet bankacılığından otomatik ödeme talimatı vermek. Böylelikle hiçbir şey yapmadan emekliler her bir fatura için 500 TL olmakla birlikte 3 otomatik ödeme talimatına 1500 TL kazanıyor.  


ING Bank’lı olacak emeklilere ayrıca diğer kredi faiz oranlarından farklı olarak 1,79’dan başlayan faiz oranları sunulmaktadır. Böyle düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi çekebilecek olan emekliler ek olarak Turuncu Ekstra avantajlarından harcama şartı olmadan tam 3 ay faydalanabilecektir. 


EMEKLİ MAAŞI NASIL ING BANK’A TAŞINIR? 


ING Bank’a maaşlarını taşımak isteyen emekliler kolaylıkla 7 gün 24 saat işlem yapabilmektedir. Bunun için e-devlet adresine girdikten sonra hemen işlem yapılabileceği gibi ING Bank şubesine giderek detaylı bilgiler alınabilir ve işlemler gerçekleştirilebilir.  


2023 GÜNCEL ING BANK PROMOSYON MİKTARI 


 Emeklilere artık en az maaş 7 bin 500 TL oldu ve bu da birçok vatandaşın ekstra mutlu olmasını sağladı. Peki ING Bank güncel promosyon miktarları maaşa göre ne kadar oldu? 


ING Bank’tan 3.500 TL’ye kadar maaşını çekecek olan EYT’li ve tüm emeklilere 5.100 TL’ye kadar ödeme yatırılacak. 


3.500 TL ile 7.500 TL aralığındaki maaşlara ise ING Bank tam 5.950 TL promosyon ödeyecek. 


7.500 TL ile 10.000 TL aralığında maaşı olan EYT’li ve tüm emeklilere tamı tamına 7.650 TL ödeme yatırılacak. 


10.000 TL’den fazla maaşı olanlara ise tam olarak nakit promosyon miktarı 8.500 TL olarak belirlendi. 

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