Kimse bunu beklemiyordu! O yardım parası 8500 TL seviyesine çekildi, başvuru yapanlar yaşadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yeni bir zam müjdesi daha geldi. O maaşı alanlara zam yapıldı. Artık asgari ücret seviyesinde ödenecek. Yeni zamlı maaşlar 8.500 TL olarak hesaplara yatacak. Üstelik ödeme tarihleri de belli oldu. Nisan ayından itibaren zamlı maaş imkanı geldi. Başvuru yapanlar sevinçten uçacak hala başvuru yapmayanlar hemen başvuru yapsın.

14 Mayıs Genel seçimlerine doğru geri sayım devam ederken peş peşe zam haberleri de geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir zam müjdesi daha verdi. Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından gazilere ödenen maaşlara da zam geliyor. TBMM'ye sunuldu kısa süre içerisinde onay gelmesi bekleniyor. Gazi maaşları artık 8.500 TL olarak ödenecek. Zamlı maaşların hesaplara geçeceği tarihlerde açıklandı. O tarihten itibaren zamlı Gazi maaşlarını almak mümkün olacak nokta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilge'nin son dakika açıklamaları haberimizde...

TBMM'YE SUNULDU ONAY BEKLENİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin binlerce gazi vatandaş için müjdeli haberi duyurdu. Sosyal medya hesabından sabah saatlerinde bir paylaşım yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, "Meclis'e sunduğumuz çalışmayla gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş gazilerimizin yanındadır." dedi.

NİSAN AYINDAN İTİBAREN 8.500 TL OLARAK ÖDENECEK

Gazi maaşlarına yapılan zam maaş alan Gaziler tarafından da büyük bir sevinçle karşılandı. Şimdi zamlı maaşların ödeme tarihleri merak edilmeye başlandı. Ödeme tarihleri de belli oldu. Zamlı Gazi maaşları Nisan ayından itibaren hesaplara yatacak. Gazi maaşı alan vatandaşlar Nisan ayından itibaren bankamatik kartları ile birlikte zamlı maaşlarını çekebilecek.