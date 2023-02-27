Kimse bunu beklemiyordu! Emekliye ikramiye şoku: Duyan emekli bu haberle yıkılacak

Türkiye'ye Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketini ağlıyor ancak bir yandan da genel seçimler adım adım yaklaşıyor. Genel seçimler öncesi AK Parti hükümeti özellikle vatandaşların taleplerini değerlendirmeye ve bunlara çözüm bulmaya çalışıyor. O taleplerden biri de Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi ödenen ikramiyeler. Milyonlarca emekli vatandaş hem ek zam bekliyor hem de ikramiye zam mı bekliyor. Fakat emekliye iki kötü haber birden geldi. Bu haberi duyan emekliler büyük şok yaşayacak.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan'da 6 Şubat tarihinde peş peşe yaşanan iki deprem felaketi Türkiye'yi derinden sarstı. Bir yandan deprem felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor bir yandan da Türkiye yaklaşan Genel seçimlere hazırlanıyor. Genel seçimler öncesinde erteleme talepleri de var Ancak Hem hükümet hem de muhalefet Bu talebe sıcak bakmıyor. Bir yandan seçimler ertelenecek mi tartışmaları sürerken bir yandan da partiler seçim vaatleri üzerine çalışmaya başladı. AK Parti'nin seçim için en önemli vaatlerinden biri de emeklilere geliyor.

EMEKLİYE EK ZAM VE BAYRAM İKRAMİYESİ MÜJDESİ BEKLENİYOR

Seçimler adım adım yaklaşmaya devam ederken milyonlarca emekli vatandaş genel seçimler öncesinde hükümetten ek zam ve bayram ikramiyesi zammı müjdesi bekliyor. Emekliye ek zam verileceği yönünde iddialar Son günlerde çok konuşuluyor. Özellikle ortaya atılan iddialar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aslında yılbaşında %45 zam planladığı ancak seçim öncesinde ek zam yapmak için %30 zam yaptığı yönünde. Yani kalan %15 zam ara zam Olarak emekli maaşlarına yansıtılacak. Yüzde 15 ek zammın ise Mart ayında yapılacağı düşünülüyor.

Emeklilerin diğer bir beklentisi ise bayram ikramiyesi zammı. Nisan ayının son haftasında idrak edilecek olan Ramazan Bayramı öncesinde emekli Bayram ikramiyelerine artış yapılması düşünülüyor. Yine başkent kulislerindeki iddialara göre bayram ikramiyesi zammı oldukça Okkalı olacak. Gelen ilk bilgiler Ramazan Bayramı öncesi 2500 TL kurban bayramı öncesi 2500 TL olmak üzere 2023 yılında verilecek toplam ikramiyenin 5.000 TL olacağı yönünde.

EMEKLİYE KÖTÜ HABER VERİLDİ

Emekliler bayram ikramiyesi ve ek zam haberleri ile memnun kalırken kötü haber geldi. Bazı köşe yazarları seçimlerin Mayıs ayında olması halinde emekliye ek zammının nisan ayında yapılabileceğini söylüyor. Ancak seçimlerin ertelenmesi halinde ise ara zam da bayram ikramiyesi zammı da Hayal olacak.

Yani seçimler bu Mayıs ayında yapılırsa AK Parti hükümeti oy toplamak amacıyla emeklinin taleplerini yerine getirecek. Fakat seçimlerin bir yıl ertelenmesi halinde emekliler büyük bir şok yaşamış olacak. Bu durumda emekliye yapılacak olan zam Temmuz ayına kalacak. Bu zam zaten emeklinin yasal hakkı olan enflasyon zammı olacak. Temmuz ayında SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisinin Maaşları her koşulda enflasyon oranında artacak.