Kimse beklemiyordu! Banka hesaplarına 2354 TL ödeme aktarıldı, hemen kontrol edin. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Şubat ayı sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. Özellikle dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile engelli yaşlı ya da bakıma muhtaç vatandaşları ödenen ödemelerin tarihleri de belli oldu. Bakanlık, birçok kişinin günlük ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilmesi adına yeni sosyal yardımları peş peşe açıklıyor. Bu ödeme Şubat ayı sonuna kadar hesaplara yatacak. Başvuru yapanlar 2354 TL karşılıksız nakit yardım alabilecek.

Ekonomik anlamda hayatını devam ettiremeyecek durumda olan vatandaşın imdadına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetişiyor. Bakanlık, engelli yaşlı bakıma muhtaç vatandaşlara kronik hastalığı olanlara dar gelirlilere binlerce liralık ödeme yapıyor. Bu ödemeler vatandaşın günlük ihtiyaçlarını karşılaması adına büyük önem taşıyor. Şubat ayında yapılacak ödemelere ilişkin Aile Bakanlığından yeni bir açıklama daha geldi. O tarihten itibaren hesaplara 2354 TL sosyal yardım yatırılacak. Başvuru detayları da bakanlık tarafından tek tek açıklandı.

AİLE BAKANLIĞI ŞARTLARI DUYURDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişilere yapılacak sosyal yardım ödemesi için şartları bu sabah sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Başvuru için tabii ki birçok farklı kriter aranıyor. Örneğin engelli yardımı alabilmek için tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık raporu gerekiyor. Bakıma muhtaç kişilere ödenen evde bakım maaşı için de aynı rapor isteniyor.

Sosyal yardım alabilmek için taşımanız gereken diğer bir şart ise gelir kriteri. Hane içindeki kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden yani 2023 yılı için 2835 TL'den az olması durumunda sosyal yardım alabiliyorsunuz.

E-DEVLET'TEN BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ

Bakanlık tarafından aranan bu şartları taşıyanlar başvuru işlemlerini e-Devlet'ten yapabiliyor. Sosyal yardım başvurularını yapabileceğiniz diğer bir adres ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları. Dilerseniz Online olarak Dilerseniz de fiziksel olarak vakıflara giderek başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

PTT'DEN YA DA ATM'DEN ÇEKEBİLİRSİNİZ

Aile Bakanlığının ödediği Tüm sosyal yardımlar PTT'den ya da banka hesapları aracılığıyla veriliyor. Başvuru esnasında IBAN numarası belirtmeniz durumunda ödemenizi ATM'den alabilirsiniz. Ancak IBAN numarası vermediyseniz T.C kimlik kartınızla birlikte en yakın PTT şubesine giderek ödeme almanız mümkün olacaktır.