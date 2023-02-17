Kimlik kartıyla gidene İş Bankası’ndan 10.000 TL ödeme başladı

Ekonomik koşullar ne yazık ki ülkemizde birçok kesimi etkilemiş durumda. Enflasyona karşı hükümet tarafından bazı önlemler alınıyor ancak Hayat pahalılığı her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu durumda da vatandaşlar yeni yollar arıyor. Özellikle son dönemlerde bankaların emekliye ödediği promosyon ücretleri bu konuda öne çıkan ödemeler arasında yer alıyor.

Milyonlara nefes aldıracak yeni bir ödeme duyurusu bugün İş Bankası'ndan geldi. Türkiye İş Bankası T.C kimlik kartı ile giden kişilere 10.000 TL nakit ödeme yapacağını duyurdu. Tek şartla verilecek olan ödemenin detayları da aktarıldı. Peki, kimler İş Bankası'ndan nakit ödeme alabilir? İş Bankası 10.000 TL ödeme detayları haberimizde…

TEK BİR ŞART ARANIYOR

Yeni yılın gelmesi ile birlikte Ocak ayında Asgari ücret emekli maaşı ve memur maaşları arttı. Fakat hala insanların geçim derdi bitmedi çünkü her geçen gün enflasyon da yükselmeye devam ediyor. Bankalar da biraz olsun vatandaşları rahatlatmak için yeni kampanyalar yapmayı sürdürüyor. Geçim derdi olan vatandaşı bir nebze de olsa rahatlatacak yeni bir kampanya duyurusu Türkiye İş Bankası'ndan geldi. Türkiye İş Bankası T.C kimlik kartı ile giden vatandaşa 10.000 TL Ödeme yapacak. Yeni ödeme için duyuru geldi şartlar belli oldu.

NAKİT PARAYA İHTİYACI OLANLAR BAŞVURU YAPABİLİR

Acil Nakit paraya ihtiyacı olan ve geçinmekte zorluk çeken vatandaşlar düşük faizli kredi için Türkiye İş Bankası'na hemen başvuru yapabilir. 10.000 TL limitli ihtiyaç kredisi kampanyasını bugün duyuran İş Bankası tek bir şartla herkese nakit ödeme verecek. Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre 10.000 TL'ye ihtiyaç kredisi kimlik kartı ile gidenlere ödenecek. Yani başka herhangi bir koşul yok gelir belgesi gösterme zorunluluğu bulunmuyor.

EN YAKIN ŞUBEDEN BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ

Uygun fiyatlı Kredi araştıranlar en yakın İş Bankası şubesine T.C kimlik kartı ile giderek başvuru yapabilir. 18 yaşından büyük olmak 10.000 TL düşük faizli ihtiyaç kredisi almak için yeterli olacak. Kredi kampanyasının detaylarını da duyuran İş Bankası, 12 ay vadeli olarak bu ödemenin yapılacağını açıkladı. Yani Aylık 1000 TL'yi bile bulmayacak taksitlerle 12 ay vadeli düşük faizli kredi kullanma şansına sahipsiniz. Eğer İş Bankası müşterisiyseniz başvurularınızı mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden de yapabilirsiniz.