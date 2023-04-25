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Kimliğiyle gidene trink para! PTT’den 4500 TL

PTT’ye kimliği ile gidenlere trink para yatıyor. 4 bin 500 TL ödemeler anında PTT şubesinden vatandaşlara ödeniyor. İşte PTT’den 4 bin 500 TL ödeme ayrıntıları haberimizde...

Kimliğiyle gidene trink para! PTT’den 4500 TL

PTT’den 4 bin 500 TL ödeme başvuran haneler için ödeniyor. Ailelere ödenen 4 bin 500 TL yardım miktarı özellikle 18 yaşından küçük çocuklar için veriliyor. 18 yaşından küçük çocuğu olan ve şartları taşıyan kişilere aylık olarak düzenli destek sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çerçevesinde yapılan sosyal yardım ödemeleri için belirli şartlar bulunuyor. Peki, sosyal yardım ödemesi şartları neler? Kimler sosyal yardım ödemelerinden yararlanabilir? İşte PTT’den yatan 4 bin 500 TL sosyal yardım ödemelerine dair ayrıntılar haberimizde... 


4.500 TL SOSYAL YARDIM ÖDEMESİ ŞARTLARI NELER? 


Hanelere yapılan 4 bin 500 TL sosyal yardım ödemeleri için belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartları taşıyan vatandaşlar için ödemeler kimliği ile giden vatandaşlara ödenmektedir. Şartlar arasında öncelikle 18 yaşından küçük olma koşulu yer almaktadır. 


4 bin 500 TL sosyal yardım ödemesi alacak olan vatandaşların Türk vatandaşı olmaması gerekmektedir. Mavi Kartı olan Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklular için ödenen destekte gelir şartı da yer almaktadır. Buna göre mevcut asgari ücret hanedeki kişi başına üçte bir oranında düşmelidir. Buna ek olarak Türkiye’de oturmayan, ikameti yurt dışında olan vatandaşlar bu destekten yararlanabilmektedir. Bunlara ek olarak başvuru yapan kişinin muhtar, noter, kamu işçisi ve memur akrabası olmamalıdır. 


PTT YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 


PTT’den yatan 4 bin 500 TL yardım parasını almak isteyen kişilerin Mavi kart numarası ya da T.C. kimlik numarası gerekmektedir. Ön başvurusunu e-Devlet sistemi üzerinden yapan vatandaşlar yurt dışında oturdukları yerin bilgilerini vermelidir. Hanedeki kişi sayısı da başvuruda belirtilmelidir. Başvurunun onaylanması halinde PTT üzerinden aylık ödemeler 1 yıl boyunca alınmaktadır. 

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