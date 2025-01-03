Kıdem tazminatı hesaplaması yenilendi! Kaç para ödeme alacaksınız?

Çalışanların iş güvencesini sağlayan bu toplu ödeme, işten ayrılma durumunda önemli bir finansal destek sağlıyor. 2025 yılının Ocak ayında yapılan zamlarla birlikte, kıdem tazminatı hesaplamalarında da değişiklikler oldu.

2025 Ocak Dönemi Kıdem Tazminatı Tavanı

2025 yılının ilk yarısında kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısındaki artışa paralel olarak yükseltildi. Yüzde 11,54 oranındaki artışla birlikte kıdem tazminatı tavanı, yıllık brüt 46.655 TL olarak belirlendi. Damga vergisi kesintisi sonrasında ise bir çalışana ödenebilecek en yüksek kıdem tazminatı tutarı 46.301 TL olacak.

Asgari Ücretli Çalışanın Kıdem Tazminatı Hesaplaması

Bir yıl boyunca aynı iş yerinde çalışan asgari ücretli bir çalışan için kıdem tazminatı, brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. 2025 yılı itibarıyla asgari ücretteki artış da göz önüne alındığında, asgari ücretli bir çalışanın kıdem tazminatı, yıllık belirlenen kıdem tazminatı tavanına kadar çıkabiliyor.

Örneğin, 5 yıl aynı iş yerinde çalışan bir asgari ücretli, kıdem tazminatı hesaplamasına göre brüt maaş çarpı çalışma yılı formülüne göre ödeme alacaktır. Ancak, bu tutar kıdem tazminatı tavanını aşamaz.

Kıdem Tazminatı Hesaplamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kıdem tazminatı, çalışanın brüt maaşına ek olarak düzenli alınan yemek, yol gibi diğer ödenekleri de kapsar. Ancak bu tutar, belirlenen yıllık tavanı geçemez. Ayrıca, işverenin ihbar süresi veya çalışan tarafından istifa gibi özel durumlarda kıdem tazminatı hakkı farklılık gösterebilir.

Kaynak: Gazeteoku.com