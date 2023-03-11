Kendi evine sahip olmak isteyenlerin yardımına o banka yetişti! Vade rahatlığı ve uygun faiz imkanıyla konut kredisi

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara özel olarak çıkarılan yeni Ziraat Bankası konut kredisi güzel haberleriyle duyuruldu. Ziraat Bankası resmi internet adresinde yaptığı açıklamada 120 ay vade imkanı yani tam olarak 10 yılda ödenebilecek konut kredisinden bahsetti. Diğer bankalara kıyasla kamu bankası olan Ziraat Bankası uygun faiz oranları ile vatandaşlara konut kredisi sağlamak için kampanya hazırladı. Peki, Ziraat Bankası konut kredisi detayları neler?



Ziraat Bankası resmi internet adresinden duyurulan konut kredisi hesaplama sistemi üzerinden rahatlıkla çekmek istediğiniz tutarı ve vade sayısını belirleyerek kendinize uygun ödeme koşullarına göz atabilirsiniz. 500 bin TL üzerinden örnek vererek Ziraat Bankası konut kredisi vade sayısı ve faiz oranlarını inceleyelim.



Ziraat Bankası konut kredisi başvurusu



Ziraat Bankası konut kredisi başvurusu yaparken eğer 500 bin TL konut kredisi almak isterseniz, aylık faiz oranını yalnızca 1,36 olarak sunmaktadır. Ziraat Bankası konut kredisi almak isteyen vatandaşlar120 ay vade imkanı ile 1,36 faiz oranından faydalandığı zaman yıllık faiz oranı ise 17.9783 TL’dir. Taksit tutarı ise bu şartlar altında belirlendiği zaman 8.475,64 TL olmaktadır. Ziraat Bankası konut kredisi başvurusu için bazı evraklar gerekmektedir.



Ziraat Bankası konut kredisi için gerekli evraklar neler?



Öncelikle Ziraat Bankası konut kredisi başvuru formu gerekmektedir. T.C. kimlik belgesi ve çalışma durumuna dair gelir belgesi olmalıdır. Eğer serbest meslek sahibi iseniz bağlı olunan meslek kuruluşlarından üyelik belgesinin fotokopisi alınabilmektedir. Ortağı olduğunuz ya da size ait şirket için de gereken belgeyi temin etmeniz gerekmektedir. Ayrıca satın alınacak konutun tapu belgesinin fotokopisi ile şubenin talep edebileceği belgeler olmalıdır. En yakın şubeye giderek işlemlerinizi kısa sürede halledebilirsiniz.