Kenarda köşede 16 bin TL birikimi olanlar! 647 m2 arsa satışta

Hazine arazileri, arsa, tarla, bağ ve bahçeler uygun fiyatlarla ihaleye çıkarken, yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Konut fiyatlarındaki yükselişle alternatif yatırım arayışına giren vatandaşlar, Milli Emlak’ın sunduğu uygun fiyatlı arsalarla emlak yatırımı yapma şansı buluyor.



Milli Emlak Arsa Satışları ile İlgili Detaylar

Tahmini İhale Bedeli: ₺16.200,00

Teminat Bedeli: ₺3.240,00

Yüzölçümü: 647,41 m²

İhale Tarihi: 13 Ocak 2025

İhale Saati: 15:20

İhale Yeri: Erzurum / İspir

İletişim Adresi: erzurum.csb.gov.tr

Telefon: (442) 235 52 02



Milli Emlak Arsalarına Nasıl Başvurulur?

Satışa sunulan taşınmazlar, Milli Emlak’ın resmi web sitesinde yayımlanmakta ve ihalelere katılmak isteyenler, başvurularını şu şekilde gerçekleştirebilir:

Taşınmazın bulunduğu il/ilçe, mevki, pafta, ada ve parsel numaralarının belirtilmesiyle dilekçe hazırlanır.

Dilekçe, ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne (Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Şeflikleri) teslim edilir.

Teminat bedeli yatırılarak ihaleye katılım sağlanır.





Kaynak ve Bilgi: Milli Emlak Resmi Web Sitesi