Kefilsiz şartsız 10000 TL hemen hesaplarda! O banka açıkladı!

Türkiye’nin kamu bankası Ziraat, müşterilerine özel kampanyasıyla yine vatandaşların yanında. Bu sıkıntılı günlerde vatandaşlara kefilsiz şartsız verdiği 10.000 TL kredi ile ihtiyaçların karşılanmasında yardımcı oluyor. Nakit ihtiyacı olan herkesin faydalanabileceği Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi ile vatandaşlar çok uygun faiz oranları ve vade imkanı ile ödemelerini gerçekleştirebiliyor.



Ziraat Bankası sunduğu uygun faizli kredi ile vatandaşlara 36 aya varan vade imkanını da beraberinde sunuyor. İstediğiniz gibi belirleyeceğiniz 12, 24 ve 36 ay vade sayısı ile taksitli şekilde geri ödeme imkanı mevcut. Ödeme tablosunu kendi gelir durumunuza göre planlayarak 10000 TL ihtiyaç kredisini anında kullanabilirsiniz.



Ziraat Bankası 10.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu



Ziraat Bankası 10.000 TL ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar çok kolay şekilde başvuru yapabilmektedir. 7 gün 24 saat mobil ya da internet bankacılığı üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Herhangi bir evrak sunmadan yapabileceğiniz bu başvurulara çok kısa bir zaman diliminde geri dönüş alarak onaylanan kredinizi hemen ATM’den nakit olarak çekebilir veya hesabınızdan kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için internet bankacılığı ve mobil bankacılık haricinde şubeye giderek de başvuru yapmak mümkün. Olumlu geri dönüşü aldığınız anda 10.000 TL ihtiyaç kredinizde hesabınıza geçmektedir.