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Kefil olacak kimsesi olmayanlarla kredi notu düşük olana PTT destek veriyor! Nakit ihtiyacı için 50.000 TL’yi PTT karşılayacak!

Kefili olmayanlara PTT destek veriyor! Nakit ihtiyacınız için PTT’ye başvurarak 50.000 TL alabilirsiniz! İşte PTT 50.000 TL kefilsiz kredi detayları...

Kefil olacak kimsesi olmayanlarla kredi notu düşük olana PTT destek veriyor! Nakit ihtiyacı için 50.000 TL’yi PTT karşılayacak!

PTT ile Aktif Bank ortaklığı sayesinde vatandaşlar sıkıntılı zamanlarında nakit ihtiyacına kavuşuyor. Yeni gerçekleştirilen kampanyada PTT hazırladığı kredi desteğiyle vatandaşların ekonomik anlamdaki mevcut sıkıntılarına yardımcı oluyor. Yalnızca kimlikle başvuru yapabileceğiniz krediden yararlanarak mevcut nakit ihtiyacınıza hemen çözüm bulabilirsiniz. Peki, PTT kredi desteği faizi ne kadar? Aktif Bank kredi hesaplama detayları nasıl?  


Kimlikle başvuru yapılabilecek kampanyada vatandaşlara kefilsiz 50.000 TL kredi sağlanabilmektedir. Vatandaşların alacağı 50.000 TL kredide düşük faizler geçerli olacağından ödeme noktasında sıkıntısız hareket edebileceği de belirtiliyor. Ayrıca ekonominin vatandaşı derinden etkilediği şu günlerde 50.000 TL krediyi 36 ay, yani 3 yıl gibi bir sürede ödeyerek cebinizi zorlamadan hareket edebileceksiniz.  


PTT ihtiyaç kredisi detayları 


Aktif Bank ve PTT işbirliği ile yapılan kampanyada hesap sahibi olan müşteriler rahatlıkla SMS ile başvuruda bulunabilmektedir. Eğer PTT hesabınız bulunmuyorsa da kendinize en yakın şubeye giderek işlemlerinizi kısa sürede yapabilmektesiniz. Avantajlarından yararlanarak düşük faizli ve 3 yıl geri ödeme imkanı verilen 50.000 TL krediyi almak için vatandaşlar yalnızca kimliklerini kullanıyor. 


Şubeye giden vatandaşlar doğrudan başvurularını kimlik bilgilerini vererek yapabiliyor. Akabinde PTT’den açılan hesabınıza onaylanır onaylanmaz 50 bin TL krediniz yatmaktadır. Biraz olsun rahatlatacak 50 bin TL nakit desteğinizi ihtiyaçlarınız doğrultusunda anında kullanırken ödemeleri ise 3 yıl gibi rahat bir zaman diliminde yapabilmektesiniz. 


PTT 50.000 TL düşük faizli krediyi kredi notu düşük olanlar alabiliyor 


PTT ayrıca kredi notu düşük olan ancak çok acil nakit ihtiyacı olan vatandaşları da düşünerek kampanyayı genişletti. Düşük kredi notu olan kişilere de 50 bin TL nakit desteği sağlanmaktadır. Ancak kredi notu düşük olduğundan 3 sene yerine 2 sene geri ödeme hakkı verilmektedir. Emekli olan ya da olmayan vatandalar için de aynı şekilde PTT kredi kolaylığı sağlamaktadır.  


PTT kredisi sayesinde ister borçlarınızı rahatça kapatın ve kolay ödeme fırsatından yararlanın. İsterseniz acil ihtiyaçlarınızı karşılayın. 50.000 TL nakit ile kolaylıkla ihtiyaçlarınızı hallederek rahatlayın. 

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