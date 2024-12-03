Kasım ayı enflasyonuyla asgari ücret zammı için tahmin! Yüzde 40 zam...

Asgari Ücret Tahminleri: Zam Oranı Yüzde 35-40 Arasında Olabilir

Elmen’e göre, 2025 asgari ücret artışı büyük ölçüde enflasyon oranları tarafından şekillenecek. İlk görüşmelerde hükümetin yüzde 25’lik bir artış önerisi sunması beklenirken, görüşmeler sonucunda bu oran yüzde 40 seviyelerine kadar çıkabilir.

Beklenen Asgari Ücret Rakamı: Elmen, yüzde 35-40’lık bir zamla asgari ücretin 22.500-26.500 TL arasında olabileceğini öngörüyor.

Zam Görüşmelerinde Tarafların Talepleri

Asgari ücret görüşmelerinde hükümet, işçi ve işveren tarafları arasında önemli müzakereler yapılacak:

TÜRK-İŞ: Yüzde 40-50 arasında zam talep ediyor.

TİSK: İşverenler adına yüzde 35 seviyesinde bir artışı savunuyor.

Hükümet: İlk etapta yüzde 25-32 arasında bir artış teklif edeceği tahmin ediliyor.

Geçim Maliyeti ve Zam Oranlarına Göre Beklenen Asgari Ücret

Melis Elmen, Türkiye’de bir kişinin aylık geçim maliyetinin 26.500 TL, İstanbul gibi büyük şehirlerde ise 60.000 TL’ye kadar çıktığını ifade etti. Zam oranlarına göre asgari ücretin ulaşabileceği seviyeler şu şekilde:

Yüzde 20 zam: 20.402 TL

Yüzde 25 zam: 21.252 TL

Yüzde 30 zam: 22.102 TL

Yüzde 35 zam: 22.502 TL

Yüzde 40 zam: 23.802 TL

Enflasyon ve Orta Vadeli Program (OVP) Etkisi

Asgari ücret görüşmelerinde enflasyon rakamları ve Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri belirleyici rol oynayacak. Elmen’e göre, hükümetin zam oranını yüzde 35’in üzerine çıkarması zor görünüyor. Ancak işçi tarafının talepleri ve kamuoyu baskısı, nihai oranı şekillendirebilir.

Kaynak: TV100 - SGK Uzmanı Melis Elmen