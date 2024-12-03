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Kasım ayı enflasyon farkıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine kaç para artış gelecek?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2024 zammı için beklenen önemli bir veri daha açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Bu açıklama, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacakları zam oranının belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor.

Kasım ayı enflasyon farkıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine kaç para artış gelecek?

TÜİK Kasım 2024 Enflasyon Verileri

TÜİK'in açıkladığı verilere göre:

Aylık Enflasyon: %2,24

Yıllık Enflasyon: %47,09

2024 Yılı Başından Bu Yana Enflasyon: %42,91

12 Aylık Ortalama Enflasyon: %60,45

Temmuz-Kasım Dönemi Enflasyonu Belirleyici Olacak

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranına göre zam alacak. Temmuz'dan Kasım ayına kadar olan aylık enflasyon oranları şu şekilde gerçekleşti:

Temmuz: %3,23

Ağustos: %2,47

Eylül: %2,97

Ekim: %2,88

Kasım: %2,24

Bu beş aylık dönemde gerçekleşen toplam enflasyon oranı %14,79 oldu. Aralık ayı enflasyonu da eklendiğinde zam oranı netleşecek.

Emekli Maaşlarına Yansıması

Uzmanlara göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı %15-20 arasında şekillenebilir. Eğer zam oranı %15 olarak gerçekleşirse:

7.500 TL maaş alan bir emekli: 8.625 TL

10.000 TL maaş alan bir emekli: 11.500 TL

15.000 TL maaş alan bir emekli: 17.250 TL alacak.

Eğer zam oranı %20 olarak gerçekleşirse:

7.500 TL maaş alan bir emekli: 9.000 TL

10.000 TL maaş alan bir emekli: 12.000 TL

15.000 TL maaş alan bir emekli: 18.000 TL alacak.

Kaynak: TÜİK, Gazeteoku.com

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