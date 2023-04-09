Karşılıksız ve geri ödemesiz 15.000 TL devlet yardımı! ASHB bu sabah açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım ve destek ödemeleri aralıksız olarak sürüyor. Bakanlık verdiği yardımların kapsamını her geçen gün genişletmeye devam ederken Bu sabah da bayram öncesi için bir son dakika duyurusu yapıldı. Aile Bakanlığı bayram öncesi başvuru yapan vatandaşlara 15.000 TL karşılıksız ve geri ödemesiz devlet yardımı verecek. Destek ödemesi almak isteyenler için tek bir şart var. 18 yaşından büyük olan herkes hanesi için bu yardıma başvuru yapabilecek.

Aile Bakanlığı, yılın 12 ayı ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlara sosyal yardım fırsatı sunmaya devam ediyor. Özellikle kış aylarında Bakanlığın sağladığı sosyal destek ödemeleri vatandaşlar için daha da önemli hale geliyor. Fatura yükü artan vatandaşlar aile Bakanlığı'nın sağladığı tüm yardımlara başvuru yaparak almak istiyor. Aile Bakanlığı'nın verdiği son yardım Türkiye aile destek yardımı olmuştu. Bu paket kapsamında Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olan tüm hanelere aylık 1250 TL'ye Varan yıllık toplam 15.000 TL'yi bulan sosyal yardım imkanı sunuluyor. Başvurular her zaman devam ediyor ve bu sabah aile Bakanlığından yeni hatırlatma geldi. Tamı tamına karşılıksız 15.000 TL destek ödemesi almak isteyenler geç kalmadan başvurusunu yapsın. Bugün başvuru yapanlara yardım ödemesi Bayram öncesinde yatacak. Aile Bakanlığı aile destek yardımı şartları ve detaylar haberimizde…

AİLE BAKANLIĞINDAN BAYRAM ÖNCESİ NAKDİ YARDIM

Devletin en önemli kurumlarından olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlara ilaç olmaya devam ediyor. Bakanlık ihtiyaç sahibi olan herkese sosyal yardım fırsatı sunuyor. Ramazan Bayramı öncesi artan ihtiyaçlar içinde bakanlıktan ödeme müjdesi geldi. Doğalgaz elektrik gıda yardımı aile yardımı gibi birçok yardım bayram öncesi hesaplara geçecek. Hala başvuru yapmayanlar e-Devlet'ten ya da SYDV üzerinden başvurularını yaparak bayram öncesi 15 bin TL'ye Varan destek ödemesi alabilir. Bu ödeme tamamen karşılıksız ve geri ödemesiz olarak yapılıyor.

15.000 TL DEVLET YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan devlet yardımı belirli şartlar doğrultusunda veriliyor. 15.000 TL devlet yardımı almak için aranan şartlar arasında hane içinde kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması yer alıyor. Bu şarta uygun olanlar başvuru işlemlerini yapabiliyor. Başvuru esnasında sizden sadece kimlik numaranızı isteniyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşından büyük olan hane bireyi Başvuru yapma hakkına sahip oluyor. 15 bin TL destek ödemesi için hane İçinden bir kişinin başvurusu yeterli. Başvuru sonucu sadece bir haftalık değerlendirme için de sizlere ulaşıyor. Başvurusu onaylananlar ödemelerini PTT'den ya da başvuru esnasında verdikleri IBAN numarasından alabiliyor.