Karşılıksız 1.340 TL’ye kadar ödemenizi başvurup hemen alın!

Ekonomik anlamda çalkantılı zamanların yaşandığı şu günlerde maddi olarak yatırım yapmak, nakdi değerlendirmek, elindekini iyi kullanmak gittikçe önemli bir hal aldı. Bir nevi geleceği teminat altına almak, elindeki nakdi iyi şekilde değerlendirmek büyük bir önem taşıyor. Bunlar göz önüne alındığında ise vatandaşın eline geçecek en ufak meblağlar dahi önemli oluyor. Aynı şekilde duran paramızın değerlenmesi ekonomik olarak sıkıntılı zamanlarda rahat etmeyi de sağlıyor.



Nakit birikmişi bulunan vatandaşlar için parayı korumak önemlidir. Kenarda saklı duran nakdin bir şekilde elden gitmesi çok daha olasıdır. Ayrıca değerlendirilmediği sürece değerini kaybedebilir ya da olduğu yerde sayar. Bunun yerine ise birikmiş nakdi olan vatandaşların mevduat hesabını değerlendirmeye başlaması avantajlı olacaktır. Son zamanlarda, özellikle depremin ardından vatandaşlar birikmişlerini bankalara yatırmayı tercih ediyor. Ancak paranız aynı zamanda değerlensin istiyorsanız bankaların mevduat hesaplarından yararlanmak kazanç getirmektedir. Peki, mevduat hesabı nedir? 32, 46, 55, 92 günlük mevduat hesabı ne kadar kazandırır? Bankaların mevduat faiz kazancı ne kadar?



BANKA MEVDUAT HESABI NEDİR?



Bankaların mevduat hesaplarına dair son zamanlarda vatandaşlar sık sık araştırma yapıyor. Mevduat hesaplarına 32, 46, 55, 92 günlük sürelerle yatırılan belirli miktardaki paranın üstünden bankanın faiz işletmesi ile ekstra kar elde edilebilmektedir. Bu da örneğin 20 bin TL yatırdığınız nakdin, siz hiçbir şey yapmadan 20 bin 500 TL olması gibidir. Önemli nokta ise hangi bankanın daha fazla faiz oranı sunduğudur. Peki, hangi bankanın mevduat faiz getirisi daha fazla?



ING BANK MEVDUAT FAİZİ



ING Bank, müşterilerine 32 günlük mevduat hesabına 20 bin TL yatırmaları halinde yüzde 27 faiz oranı eklemektedir. Bu da ekstra 449,75 TL kazandırmaktadır. Mevduat süresinin 46 gün olması durumunda kazanç 646,52 olmaktadır.

Eğer 55 günlük mevduat hesabını değerlendirmek isterseniz faiz oranı yine yüzde 27 olarak ek 773,01 TL kazandırmaktadır. 92 günlük mevduat süresinde ise yüzde 13 faiz ile getiri 622,58 TL olmaktadır. Yani belirlenen mevduat süresinde 20 bin TL üzerine ekstra parayı hiçbir şey yapmadan, yalnızca birikmişinizi kenarda tutarak alabilirsiniz.



BANKALARIN MEVDUAT FAİZ ORANLARI NE KADAR?



Hangi bankanın mevduat hesabı açılışında daha fazla faiz oranı sunduğu önemlidir. Peki, hangi banka ne kadar mevduat hesabı faizi veriyor?



Alternatif Bank, 32, 46 ve 55 gün için yüzde 29 verirken, 92 gün için yüzde 28 faiz oranı veriyor.



Anadolu Bank, 32, 46, 52 gün için yüzde 28 faiz, 92 gün içinse yüzde 21 faiz veriyor.

N Kolay Bono ile de 32, 46, 55 ve 92 gün için yüzde 27 faiz oranından yararlanılabilmektedir.



TEB mevduat faiz oranı ise 32, 46, 55 gün için yüzde 25 iken 92 gün için yüzde 7’dir.



Yapı Kredi Bankası mevduat hesabı faiz oranları ise 32, 46, 55 ve 92 gün için yüzde 22’dir.



Garanti BBVA mevduat hesabı faiz oranları ise 32, 46, 55 ve 92 gün için yüzde 10’dur.



Akbank mevduat hesabı faiz oranları 32, 46, 55 ve 92 gün için yüzde 15’dir.



Halkbank’ın müşterilerine sunduğu mevduat faizi ise 32, 46, 55 ve 92 gün için yüzde 14,75’tir.