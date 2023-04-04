GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Karşılıksız 1.340 TL’ye kadar ödemenizi başvurup hemen alın!

Karşılıksız 1.340 TL’ye kadar ödemenizi başvuru yapmanız halinde alabilirsiniz. İşte ek ödeme isteyenler için karşılıksız alınabilecek nakdin detayları...

Karşılıksız 1.340 TL’ye kadar ödemenizi başvurup hemen alın!

Ekonomik anlamda çalkantılı zamanların yaşandığı şu günlerde maddi olarak yatırım yapmak, nakdi değerlendirmek, elindekini iyi kullanmak gittikçe önemli bir hal aldı. Bir nevi geleceği teminat altına almak, elindeki nakdi iyi şekilde değerlendirmek büyük bir önem taşıyor. Bunlar göz önüne alındığında ise vatandaşın eline geçecek en ufak meblağlar dahi önemli oluyor. Aynı şekilde duran paramızın değerlenmesi ekonomik olarak sıkıntılı zamanlarda rahat etmeyi de sağlıyor.  


Nakit birikmişi bulunan vatandaşlar için parayı korumak önemlidir. Kenarda saklı duran nakdin bir şekilde elden gitmesi çok daha olasıdır. Ayrıca değerlendirilmediği sürece değerini kaybedebilir ya da olduğu yerde sayar. Bunun yerine ise birikmiş nakdi olan vatandaşların mevduat hesabını değerlendirmeye başlaması avantajlı olacaktır. Son zamanlarda, özellikle depremin ardından vatandaşlar birikmişlerini bankalara yatırmayı tercih ediyor. Ancak paranız aynı zamanda değerlensin istiyorsanız bankaların mevduat hesaplarından yararlanmak kazanç getirmektedir. Peki, mevduat hesabı nedir? 32, 46, 55, 92 günlük mevduat hesabı ne kadar kazandırır? Bankaların mevduat faiz kazancı ne kadar? 


BANKA MEVDUAT HESABI NEDİR? 


Bankaların mevduat hesaplarına dair son zamanlarda vatandaşlar sık sık araştırma yapıyor. Mevduat hesaplarına 32, 46, 55, 92 günlük sürelerle yatırılan belirli miktardaki paranın üstünden bankanın faiz işletmesi ile ekstra kar elde edilebilmektedir. Bu da örneğin 20 bin TL yatırdığınız nakdin, siz hiçbir şey yapmadan 20 bin 500 TL olması gibidir. Önemli nokta ise hangi bankanın daha fazla faiz oranı sunduğudur. Peki, hangi bankanın mevduat faiz getirisi daha fazla? 


ING BANK MEVDUAT FAİZİ 


ING Bank, müşterilerine 32 günlük mevduat hesabına 20 bin TL yatırmaları halinde yüzde 27 faiz oranı eklemektedir. Bu da ekstra 449,75 TL kazandırmaktadır. Mevduat süresinin 46 gün olması durumunda kazanç 646,52 olmaktadır.

Eğer 55 günlük mevduat hesabını değerlendirmek isterseniz faiz oranı yine yüzde 27 olarak ek 773,01 TL kazandırmaktadır. 92 günlük mevduat süresinde ise yüzde 13 faiz ile getiri 622,58 TL olmaktadır. Yani belirlenen mevduat süresinde 20 bin TL üzerine ekstra parayı hiçbir şey yapmadan, yalnızca birikmişinizi kenarda tutarak alabilirsiniz.  


BANKALARIN MEVDUAT FAİZ ORANLARI NE KADAR? 


Hangi bankanın mevduat hesabı açılışında daha fazla faiz oranı sunduğu önemlidir. Peki, hangi banka ne kadar mevduat hesabı faizi veriyor? 


Alternatif Bank, 32, 46 ve 55 gün için yüzde 29 verirken, 92 gün için yüzde 28 faiz oranı veriyor.  


Anadolu Bank, 32, 46, 52 gün için yüzde 28 faiz, 92 gün içinse yüzde 21 faiz veriyor.  
N Kolay Bono ile de 32, 46, 55 ve 92 gün için yüzde 27 faiz oranından yararlanılabilmektedir.  


TEB mevduat faiz oranı ise 32, 46, 55 gün için yüzde 25 iken 92 gün için yüzde 7’dir.  


Yapı Kredi Bankası mevduat hesabı faiz oranları ise 32, 46, 55 ve 92 gün için yüzde 22’dir. 


Garanti BBVA mevduat hesabı faiz oranları ise 32, 46, 55 ve 92 gün için yüzde 10’dur.  


Akbank mevduat hesabı faiz oranları 32, 46, 55 ve 92 gün için yüzde 15’dir.

 
Halkbank’ın müşterilerine sunduğu mevduat faizi ise 32, 46, 55 ve 92 gün için yüzde 14,75’tir. 

ÇOK OKUNAN HABERLER
Emekliye yüzde 25 zam müjdesi TÜİK'ten geldi! Ara zam oranları netleşti zam tarihi verildi Emekliye yüzde 25 zam müjdesi TÜİK'ten geldi! Ara zam oranları netleşti zam tarihi verildi
4A 4B 4C’li ve EYT'li emekliye net 17 bin TL ödeme yatacak 4A 4B 4C’li ve EYT'li emekliye net 17 bin TL ödeme yatacak
Bunu yapan emekliye su gibi para akacak! 4A, 4B, 4C emeklisine tam 30 bin TL karşılıksız nakit ödeme Bunu yapan emekliye su gibi para akacak! 4A, 4B, 4C emeklisine tam 30 bin TL karşılıksız nakit ödeme
SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisine 2 gün içinde karşılıksız ve geri ödemesiz 10 bin TL! Başvurular az önce başladı SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisine 2 gün içinde karşılıksız ve geri ödemesiz 10 bin TL! Başvurular az önce başladı
Sonunda asgari ücrete zam netleşti! Kimse bu kadar beklemiyordu ama asgari ücrete ara zam rekor oldu Sonunda asgari ücrete zam netleşti! Kimse bu kadar beklemiyordu ama asgari ücrete ara zam rekor oldu
Memura ek zam ve refah payı! Toplu sözleşme zammıyla mühendis, hemşire, öğretmen, memur maaşları Memura ek zam ve refah payı! Toplu sözleşme zammıyla mühendis, hemşire, öğretmen, memur maaşları
SON HABERLER
Karşılıksız 1.340 TL’ye kadar ödemenizi başvurup hemen alın! Karşılıksız 1.340 TL’ye kadar ödemenizi başvurup hemen alın!
E-devlet'ten kontrol edin! 1.250 TL ödeme yatacak E-devlet'ten kontrol edin! 1.250 TL ödeme yatacak
Asgari ücretle geçinemeyenlere devlet el uzatıyor: Başvuru yapana aylık 1250 TL devlet yardımı Asgari ücretle geçinemeyenlere devlet el uzatıyor: Başvuru yapana aylık 1250 TL devlet yardımı
Bunu yapan emekliye su gibi para akacak! 4A, 4B, 4C emeklisine tam 30 bin TL karşılıksız nakit ödeme Bunu yapan emekliye su gibi para akacak! 4A, 4B, 4C emeklisine tam 30 bin TL karşılıksız nakit ödeme
Acil nakit ihtiyacı olanlara sıfır faizli kredi! 50.000 TL’ye kadar yatıyor Acil nakit ihtiyacı olanlara sıfır faizli kredi! 50.000 TL’ye kadar yatıyor
Emekliye yüzde 25 zam müjdesi TÜİK'ten geldi! Ara zam oranları netleşti zam tarihi verildi Emekliye yüzde 25 zam müjdesi TÜİK'ten geldi! Ara zam oranları netleşti zam tarihi verildi
Devletten dar gelirliye destek ödemesi! Başvuru ekranı açıldı: TCKN ile e-Devlet’ten başvurun Devletten dar gelirliye destek ödemesi! Başvuru ekranı açıldı: TCKN ile e-Devlet’ten başvurun
4A 4B 4C’li ve EYT'li emekliye net 17 bin TL ödeme yatacak 4A 4B 4C’li ve EYT'li emekliye net 17 bin TL ödeme yatacak