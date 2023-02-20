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Kara kışın yükü bu yardımla hafifliyor! Bakanlık hane başına 7500 TL kış yardımı ödeyecek

Kara kışta devlet desteği ödemeleri kötü gün dostu oluyor. Aile Bakanlığı, 7500 TL kış desteği veriyor. Hane başına Ödeme için e-Devlet'ten başvuru yapabilirsiniz...

Kara kışın yükü bu yardımla hafifliyor! Bakanlık hane başına 7500 TL kış yardımı ödeyecek

Yardıma ihtiyaç duyan dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişilere devlet tarafından her ay binlerce liralık sosyal yardım imkanı tanımıyor. Devlet destek ödemeleri birçok alanda hesaplara yatıyor. Aile Bakanlığı, bu bağlandı milyonlarca kişinin hesabına yatacak yeni kış yardımı açıklaması yaptı. Yeni destek paketinden faydalanmak için isteyenler için başvurular da bugün başladı. Ancak başvuru için sadece 8 gün var. Aile Bakanlığı kış desteği başvuru şartları ve detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…

Aile Bakanlığı PTT üzerinden ödenecek yeni sosyal yardımını duyurdu.com kara kış desteği geliyor. Özellikle Mart ayından itibaren soğukların daha da artması beklenirken devlet başvuru yapan vatandaşlara kış boyunca sürecek 7.500 TL kış desteği sağlayacak. Ödemeler PTT üzerinden gerçekleşecek başvurular ise e-Devlet'ten kabul edilecek. Aile Bakanlığı Kara kış desteği başvuru şartları ve detaylarda belli oldu. Peki, kimler yardım alabilir? PTT kış yardımı başvuru şartları neler?

AİLE BAKANLIĞI KIŞ YARDIMI YAPACAK

Devlet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile zorlu kış günlerinde vatandaşın imdadına yetişiyor. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişiler için aile Bakanlığı'ndan kış yardımı yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya yanıt 7.500 TL tutarında kış yardımı ile ilgili tüm koşulları sosyal medya hesabından duyurdu. Aile Bakanlığı kış desteği ödemesinden faydalanmak isteyenler için başvuru Adresi de belli oldu. T.C kimlik no ve şifresi ile birlikte e-devlet girişi yapanlar başvuru formunu doldurarak kış desteği alabilecek. Kış yardımı başvuruları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları üzerinden de yapılabilecek.

ARANAN ŞARTLAR TEK TEK AÇIKLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Twitter hesabından her gün yeni sosyal yardımları duyurmaya devam ediyor. Bakanlık tarafından verilecek olan 7500 TL kış desteği ödemesi için aranan şartlarda bakan yanık tarafından tek tek açıklandı. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere sağlanacak olan bu ödemede hane içindeki kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması şartı aranıyor. Ödemeler doğalgaz faturası ve elektrik tüketim desteği olarak veriliyor. Doğalgaz yardımı Büyük şehirlerde daha yüksek ödeniyor. 7.500 TL'ye Varan toplam Ödeme için başvuru yaptıktan sonra T.C kimlik kartınızla birlikte PTT şubelerine giderek ödeme alabilirsiniz.

PTT'DEN FATURANIZLA BİRLİKTE ALABİLİRSİNİZ

T.C kimlik no ile başvuru yapanlar için ödeme onayı geldikten sonra ödemelerin yapılacağı adreste belli oldu. Doğalgaz yardımı ve elektrik faturası yardımı için PTT şubelerine faturanız ve T.C kimlik kartınızla birlikte gidebilirsiniz. Başvurusu onaylanan herkes aylık olarak bu ödemeden yararlanabiliyor. Ödemeler şu anda Mayıs ayına kadar devam edecek. Ancak Aile Bakanlığı fatura yardımı ödemelerini her yıl yapıyor. Elektrik tüketim desteği ödemeleri ise yaz kış fark etmeden veriliyor. Bunu göz önünde bulundurarak başvurularınızı yapmak için geç kalmayın.

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