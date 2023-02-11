Kapış kapış gidiyor! O market dev tuvalet kağıdı indirimini duyurdu 32'li fiyatı ağızları açık bıraktı

Market indirimli haberleri vatandaşlar tarafından yoğun olarak Takip ediliyor. Özellikle tuvalet kağıdı ve kağıt havlu gibi ürünlerdeki indirimler önemli nokta Çünkü pandemi sonrasında hijyen ürünlerinin fiyatları resmen fahiş düzeyde artmıştı. Neyse ki zincir marketler bu yönde büyük indirim kampanyaları ile vatandaşa destek vermeye devam ediyor. Bu defa tuvalet kağıdı indirimi geldi. O markette 32'li tuvalet kağıdının fiyatı resmen dibe çekildi. Vakit kaybetmeyin stokları yenilemek için bu marketin indirimini yakalayın.

32'li tuvalet kağıdında çılgın indirim başladı. Ucuz tuvalet kağıdı alışveriş yapmak isteyenler bu marketin kampanyasını sakın kaçırmasın son yıllarda ilk kez tuvalet kağıdı fiyatları bu kadar düşüyor. Peki, hangi marketlerde tuvalet kağıdı indirimi var? İşte tuvalet kağıdı fiyatları ve detaylar…

MİGROS'TA TUVALET KAĞIDI VE KAĞIT HAVLUDA BÜYÜK İNDİRİM

Son dönemlerde indirimli fiyatları ile dikkatleri üzerine toplayan Migros Market tuvalet kağıdı ürünlerine de dev indirim yaptı. Solo tuvalet kağıdı başta olmak üzere birçok farklı ürün grubunu indirimli olarak satmaya başlayan Migros marketin bu kampanyası tam stok yapmalık. Migros'ta tuvalet kağıdı fiyatları şöyle:

32'li Solo Akıllı Seçim Tuvalet Kağıdı için büyük bir indirim geldi ve fiyatı 179.90 TL'den 134,90 TL'ye

Solo Tuvalet Kağıdı 32'li 197,90 TL,

Papıa Egzotik Parfümlü Tuvalet Kağıdı 8'li 89,90 TL,

Familia Plus Bambu Tuvalet Kağıdı 32'li 3 Katlı 199,90 TL,

Selpak Deluxe Tuvalet Kağıdı 24'Lü 199,90 TL,

Ecco Yeşil Dünya Tuvalet Kağıdı 12'li 45,90 TL,

Solo Tuvalet Kağıdı 8'li 74,90 TL,

Selpak Deluxe Pamuk Katkılı Tuvalet Kağıdı 32'li 264,90 TL,

Selpak Deluxe Pamuk Katkılı Tuvalet Kağıdı 8'li 83,50 TL

Ecco Yeşil Dünya Tuvalet Kağıdı 32'li 119,90 TL olarak sıralanıyor.

Familia Aloevera Özlü Tuvalet Kağıdı 12'li 59,90 TL

15 ŞUBAT’A KADAR GEÇERLİ KAMPANYA

Migros marketin bu kampanyası için tarihler de belli oldu. 15 Şubat tarihine kadar Türkiye genelinde bulunan tüm Migros marketlerde ürünler indirimli fiyatlarıyla satışta olacak. Ancak bu indirim kampanyası kapsamında yer alan ürünlerin hepsi stoklarla sınırlı. Ürünleri almak isteyenler elini çabuk tutsun.