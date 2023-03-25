Kamuya borcu olanlar! Yapılandırma kanunu detaylarına dikkat! Resmi Gazete’de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamuya borçlu olan vatandaşlar için yapılandırma şansı getiren kanun Resmi Gazete’de verildi. Yapılandırma çerçevesinde ise vergi dairesine ödenmemiş ve diğer borçların hepsi yer alırken, bunların gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranına göre güncelleme yapılan borç baz alınacak. 2023 yapılandırma başvurusu 31 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Mükellefler başvuruları için e-devlet, GİB ya da vergi dairelerine müracaat edecek.



Kamu borçlarının tekrar yapılandırması şansını getiren “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri no:1)” Resmi Gazete üzerinden verildi.



Bu çerçevede ise vergi borçları ile diğer borçların tümü, bunlara bağlı gecikme faizi ve zamları da Yİ-ÜFE (Yurt İçi Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanacak ve ödemesinde aslına bağlı cezalar silinecek. Vergi aslına dayalı olmayan usulsüzlük ile özel usulsüzlük cezalarında ise silinmesi yüzde 50 oranında olacak. Dava konusu olan idari para cezası, vergi cezası, vergi tarhiyatları ilse sulh yolu ile sonlandırılarak vergi incelemesi ile takdir işlemleri süren alacaklarda yapılandırmaya dahil olacak. Peki, 2023 yapılandırma peşin ödeme detayları neler?



2023 yapılandırma peşin ödeme detayları



2023 yapılandırması çerçevesinde yapılandırmaya giren tutarın aylık dönemlerle en çok 48 aya kadar taksitler halinde ya da peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutarın ödemesinde yüzde 90 indirim yapılacak. Buna trafik cezaları ile diğer cezaların peşin ödenmesi durumunda da yüzde 25 indirim sağlanacak. Aylık ödemeler halinde 12 ay ödenmesi yapılan, matrah ya da vergi arttırımı neticesinde ilk taksitte peşin ödeme gerçekleştirilmesi durumunda yüzde 10 indirim gerçekleştirilecek.



Öğrenci KYK borcu yapılandırma



2023 yapılandırma kapsamında öğrenci KYK borcu yapılandırması için Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nda gerçekleştirilen düzenlemeler kapsamında ise öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının vade tarihleri 9 Kasım 2022 aralığında olan gecikme zammı, katsayı tutar, Yİ-ÜFE alacakları hesaba dahil edilmeyecek. Kalan borç yapılandırma kapsamında olacak.



2023 KYK borç yapılandırması için 31 Mayıs’a kadar www.gib.gov.tr Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan ya da e-devlet üzerinden başvurular yapılacak. Doğrudan vergi dairelerine gidilerek de müracaat edilebilecek.



2 bin TL’yi geçmeyen borç silinecek



2023 yapılandırma kapsamında 2000 TL’yi aşmayan borçlar silinecek. Ancak 1 yıl içinde 3 ve üzeri taksit ödemesi yapıldıysa Kanun’dan yararlanma hakkı kaybedilmektedir.