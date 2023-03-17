Kamudan vatandaşa Ramazan Bayramı kredileri başladı! En uygun koşullarla Ramazan kredileri hesaplarda!

Kamu bankaları Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ve PTT üzerinden vatandaşlara yapılacak olan Ramazan Bayramı ihtiyaç kredisi ödemeleri başvuruları başladı. 4 bankadan alabileceğiniz Ramazan Bayramı ihtiyaç kredisi sayesinde Ramazan ayında tüm ihtiyaçlar karşılanabilecek. Ramazan kredisi başvurularını 18 yaşını dolduran vatandaşların tümü gerçekleştirebiliyor. Peki, Ramazan kredisi detayları neler? İşte Ramazan Bayramı kredisine dair detaylar...



Vakıfbank, Halkbank, PTT ve Ziraat Bankası, kamu kurumları olarak vatandaşlara görülmüş en uygun faizli ihtiyaç kredisi ödemesini yapacak. Bayram kredisi olarak verilecek olan ödemenin başvuruları oldukça kolay ve sonuç kısa sürede gelirken, aynı saniyelerde nakit paranız anında hesabınızda oluyor. Peki, bayram kredisi başvurusu nasıl yapılır?



Ramazan Bayramı ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?



Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank’ın yaptığı bayram kredisi kampanyası kapsamında başvurular oldukça kolay. Diğer pek çok kredide olduğu Ramazan Bayramı kredisi içinde bu kamu bankalarının mobil uygulamasından ya da internet bankacılığı üzerinden giriş yaparak kolay şekilde başvurulabilmektedir. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası’nın en yakın şubeleri de bayram kredisi başvuruları için vatandaşlara yardımcı olmaktadır.



PTT bayram kredisi başvurusu nasıl yapılır?



PTT aracılığı ile bayram kredisi almak isteyen vatandaşlar nakit ihtiyaçları için başvurularını cep telefonundan SMS yolu ile yapabilmektedir. Bayram kredisi almak için T.C. kimlik numaranızı SMS ile göndermek yeterlidir. Bunun için PTT’nin 3050 kısa mesaj numarasına “PTT” yazıp T.C. kimliğinizi yazdıktan sonra kısa mesajınızı atabilirsiniz. 18 yaşından büyük olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdiği takdirde onay alır almaz PTT hesabından gidip ihtiyacı olan bayram kredisi miktarını çekebilmektedir.