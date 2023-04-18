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Kamu işçilerinin taban maaşıyla 6 ayın zammı belirlendi!

Kamu işçilerinin taban maaşıyla 6 aylık zammı belirlendi! İşte kamu işçilerinin maaş zammına ilişkin ayrıntılar haberimizde...

Kamu işçilerinin taban maaşıyla 6 ayın zammı belirlendi!

Uzun süredir kamu işçileri koşullarının iyileştirilmesini ve zamlı maaşlarının netleşmesini bekliyor. Çalışmalar devam ederken Türk İş Başkanı Ergün Atalay ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin bir araya geldi. Yapılan görüşmede Atalay ile Bakan Vedat Bilgin zam konusunda mutabık kaldılar. 12 bin TL taban maaşa ek olarak 6 aylık maaş zammı içinse yüzde 40 üzerinden gerçekleştirilmesine karar verildi. 


HÜKÜMETİN YAPTIĞI TEKLİFE RED! 


Kamu işçileri bir süredir kendilerine yapılacak zam ile taban ücretin belirlenmesini bekliyordu. Bununla ilgili görüşmeler son olarak Türk İş Başkanı Ergün Atalay ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mutabık kaldıkları bir karar aldılar.  


Öncelikle kamu işçileri hükümetin verdiği 6 aylık zammın yüzde 30 olmasına yönelik ve taban 11 bin 500 TL maaşa yönelik red verdi. Teklifin kabul edilmemesinden sonra ortaklaşa bir karar alınabildi.

 
İŞÇİ YÜZDE 45 İSTEDİ 


Hükümetin yaptığı teklif işçiler tarafından kabul edilmezken, kamu işçilerinin asıl istediği 6 ay için yüzde 45 zam olmuştu. Taban aylık ise 15 bin TL talep edildi. Son olarak mutabık kalındığı şekliyle toplu iş sözleşmesinin Mayıs ayında sonuçlandırılması planlanmaktadır. 


Öte yandan 2.5 milyon memur emeklisi vatandaş ile 3.5 milyon çalışan memurun zam oranı konusunda çalışmalar yapılıyor. Memur toplu sözleşmesi ile 2024 – 2025 senelerindeki 7. Dönem Toplu Sözleşme üzerine çalışmalar 1 Ağustos 2023 itibariyle gerçekleştirilmeye başlayacak. 


2023 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile kamuda çalışan işçiler için yapılan anlaşma memur sözleşmesini ve özel sektörü de fazlasıyla etkileyecektir. 

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