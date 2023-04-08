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Kamu çalışanı yeni müşterilere özel ‘Düşük faizli’ 70.000 TL ödeme yatacak!

Kamu çalışanı yeni müşterilere özel olarak o bankadan çok büyük bir kampanya geldi. Kampanya kapsamında düşük faizli ihtiyaç kredisi kamu çalışanı olanlara özel sunulacak. İşte o bankadan düşük faizli ihtiyaç kredisinin detayları...

Kamu çalışanı yeni müşterilere özel ‘Düşük faizli’ 70.000 TL ödeme yatacak!

Türkiye için ekonomik anlamda zorlayıcı bir süreç kendini gösteriyor. Enflasyonun verdiği ekonomik krizden vatandaşların hemen hemen hepsi etkileniyor. Vatandaşların aniden ortaya çıkan bir nakit ihtiyacı ise çok büyük problem olabiliyor. Temel anlamda ihtiyaçlarına dahi maddi olarak yetişmekte zorlanan vatandaşların yardımına ise bankalar her geçen gün birbirleriyle yarışarak hazırladıkları kampanyalar ile destek oluyor.  


Denizbank resmi adresi üzerinden müşterilerine özel yepyeni bir kampanyaya duyurdu. Kamu çalışanlarına yönelik olan bu kampanya kapsamında çok düşük faizlerle ihtiyaç kredisi çekmek mümkün oluyor. Peki, düşük faizli ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Denizbank kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi detayları neler? Kamu çalışanı ihtiyaç kredisi şartları neler? İşte Denizbank’ın kamu çalışanları için ihtiyaç kredisinin detayları... 


KAMU ÇALIŞANLARINA İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI 


Denizbank, kamu çalışanları için hazırladığı ihtiyaç kredisi kampanyasında 1,97 faiz oranı sunmaktadır. Düşük faizlerle sunulan ihtiyaç kredisi kapsamında 1,97 faiz oranıyla başlayan ödemeler yatırılmaktadır.  


70.000 TL’ye kadar kamu çalışanları için sunulan ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlar için 50 bin TL’ye kadar çekmek isteyenlere 36 aya kadar vade imkanı verilmektedir. 50 bin ila 100 bin TL bandında ihtiyaç kredisinden yararlanmak isteyen kamu çalışanlarına ise 24 aya varan şekilde taksit imkanı verilmektedir. 100 bin TL üstü çekilmek istenirse bu durumda ancak 12 aya kadar taksit yapılabilmektedir.  


10 bin TL ihtiyaç kredisi çekmek isteyen kamu çalışanlarının 12 ay vadeyi seçmesi halinde 1,97 faiz oranları ile aylık ödemeler 972,66 TL olmaktadır. Eğer 24 ay vade seçeneği seçilirse bu durumda faiz oranı 2,65 olmaktadır ve aylık 610,53 TL ödenmektedir. 36 ay vade seçilmesi halinde ise aylık taksit yalnızca 479,64 TL olmaktadır.   

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