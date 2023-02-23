Kamu bankasından bu mesleklere 50.000 TL ödeme yapılacak!

İhtiyaçlar her gün artamaya devam ederken dolar artıyor, her şeye zam geliyor ve tüketiciler özellikle son 3 yıldır bu durumla baş etmekte güçlük yaşıyor. Ziraat Bankası ise vatandaşların koşullarını rahatlatmak adına bambaşka bir adım attı. İşte o meslek gruplarının yararlanabileceği 50.000 TL ödeme detayları...



Bu meslektekilere koşulsuz 50.00 TL



Ziraat bankası şartsız olarak avukat olan vatandaşlara 50.000 TL kredi veriyor. Meslekteki ilk yılınız olması ya da 25. yılınız olması hiç fark etmiyor. Avukatlara özel olarak verilen bu kredide Ziraat Bankası çok düşük faiz oranları ve uygun vade seçenekleri uyguluyor. Mesleğe yeni başlayan avukatlara 50 bin TL’ye kadar, mesleğin ustalarına ise 125 bin TL’ye varan kredi imkanı sağlıyor.



Ziraat Bankası ihtiyaç kredisinden faydalanabilecek olan avukatlara alacakları kredide faiz oranı yalnızca yüzde 1.57 iken vade imkanı ise 36 aya kadar varıyor. 50.000 TL’ye kadar verilecek kredide Ziraat Bankası hiçbir şart aramıyor. Yalnızca 50.000 TL üzerinde kredi notunun 1250’den yüksek olması önem taşıyor.



Hiçbir koşul aranmayan bu Ziraat Bankası kredi başvurusunu yapmak için sadece avukatlık mesleğini yapıyor olmak yeterli. 1 yıldır avukat olanlardan tutun 20 yıldır meslekte olanlara kadar 50.000 TL ve üzerinde kredi imkanı veriliyor. Başvurular ise en yakın Ziraat Bankası şubesinden gerçekleştirebilmektedir.