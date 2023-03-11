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Kamu bankalarıyla anlaşıldı! Emekliler için özel kampanya detayları netleşti!

Kamu bankaları anlaşma sağladı. Emeklilere özel kampanyanın detayları netleşti. İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank emeklilere özel kampanyanın detayları...

Kamu bankalarıyla anlaşıldı! Emekliler için özel kampanya detayları netleşti!

Devlet bankaları olan Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası emekli maaşlarını kendilerinden alan vatandaşlar için yeni nakit kampanyası hazırladı. Bu kapsamda Mart ayı içinde sürecek kampanya 31 Mart’ta son bulacak. Nakit ihtiyacı olan emeklilere çok uygun koşullarla nakit ihtiyacını karşılayacak ödemeler kamu bankaları tarafından yapılacak.  


Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank müşterisi olan emekli vatandaşlar, aylıklarını bu 3 bankadan birisinden alıyorsa nakit problemi son bulacak. Kamu bankalarının kullandırdığı krediler ile çok uygun ödeme koşullarında ve hatta 90 gün, yani 3 ay sonra ödemeye başlayarak kullanılacak kredi tüm sorunları halledecek. Emekli aylıklarını bu bankalardan alan vatandaşlar hemen kampanyaya katılım için başvuruda bulunabilir.  


Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası emekli ihtiyaç kredisi 


3 kamu bankası olan Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası’nın hazırladığı kampanya kapsamında emekli olan kişiler borç kapatma kredisi alabilmektedir. Ziraat Bankası, Vakıfbank ya da Halkbank müşterisiyseniz, emekli maaşınızı bu bankalardan birisi üzerinden alıyorsanız krediniz dakikalar içerisinde sonuçlanmaktadır ve onaylanan nakit miktarı aynı saniyelerde hesabınızda olur. Yine aynı şekilde ödemelerinizi hemen aynı gün içinde nakit alarak kullanabilir ya da hesap üzerinden harcamalarınızı gerçekleştirebilirsiniz.  


Kamu bankaları düşük faizli emekli kredisi 


Emeklilere özel düşük faizli kredi fırsatı sunan kamu bankalarından başvurunuzu gerçekleştirmek çok kolay. Başvurunuzu gerçekleştirirken kendinize ait vade sayısı ile faiz oranlarını seçebilirsiniz. Bunu internet bankacılığından T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaparak ya da mobil uygulamalar aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz size en yakın banka şubesine gitmeyi tercih ederek de hızlı biçimde işlemlerinizi orada sonuçlandırır ve ödemenizi nakit alarak istediğiniz gibi kullabilirsiniz. Ödemeye de size uygun taksitler ile 3 ay sonra başlarsınız. 

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