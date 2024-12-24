Kamu bankalarından şaşırtan hamle! Düşük faizli kredi kampanyası

Kamu bankaları Türkiye’de faizlerin yükseldiği bir dönemde dikkat çeken adım atmaya hazırlanıyor. Mevduat faiz oranlarının yüksekliği nedeniyle yatırımcıların büyük bir kısmı bankalara yönelirken kamu bankalarının düşük faizli konut kredisi kampanyası başlatması bu eğilimi değiştirebilir. Gayrimenkul sektörünü canlandırmayı hedefleyen bu kampanya yeni ev sahibi olmak isteyenler için büyük fırsat sunuyor. Kaynaklar, kamu bankalarının üzerinde çalıştığı faiz oranını ve kredi şartlarını kamuoyu ile paylaştı.

Aylık Faiz Oranı %1.49

Konut kredilerindeki faiz oranlarının yüksek seyretmesi nedeniyle krediyle ev sahibi olmak hayal olmuştu. Ancak Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım ve Emlak Katılım gibi kamu bankalarının başlatacağı yeni konut kampanyasıyla bu durum değişebilir. Aylık %1,49 gibi düşük bir faiz oranı ile ilk kez ev sahibi olmak isteyenlere sunulacak bu fırsat, mevcut piyasa koşullarıyla kıyaslandığında çok cazip seçenek olarak öne çıkıyor. Mevcut piyasa oranlarının %36 olduğu düşünüldüğünde bu kampanya ev sahibi olmak isteyenlere büyük bir avantaj sağlayacak.

1 Milyon TL Kredi İçin Ödeme Kolaylığı

Yeni kredi kampanyası maliyetleri önemli ölçüde azaltıyor. 1 milyon TL değerinde kredi çeken vatandaş, aylık 17.900 TL ödeme yaparak ev sahibi olabilecek. Mevcut piyasa şartlarında aynı tutarda bir kredi çekmek isteyen kişi ise aylık 36.500 TL gibi neredeyse iki katı bir taksit ödemek zorunda kalıyor. Bu kampanya sayesinde konut sahibi olmak isteyenlerin üzerindeki finansal yük önemli ölçüde azalacak.

Kimler Yararlanabilecek?

Konut kredisi kampanyası herkese açık olmayacak. Kamu bankalarının bu kampanyayı özellikle ilk kez ev sahibi olmak isteyen yeni evli çiftlere ve daha önce ev sahibi olup son 6 ay içinde evini satanlara yönelik olarak düzenlediği belirtildi. Bu şartlar krediden faydalanabilecek kişileri belirli kriterlere göre sınırlıyor. Ancak bu düzenlemenin hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşılaması bekleniyor.

Sektör Canlanıyor Yeni Fırsatlar Kapıda

Yeni düşük faizli konut kredisi kampanyası sadece bireyler için değil inşaat sektörü için de bir can simidi olacak gibi görünüyor. Kamu bankalarının bu hamlesinin konut satışlarını artırarak sektördeki hareketliliği yeniden başlatması bekleniyor. Hem yatırımcıların hem de ilk kez ev sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekecek olan bu kampanya gayrimenkul sektörüne yeni bir soluk getirebilir. Ekonomik durgunluğun aşılması için bu tür destekleyici adımlar önümüzdeki dönemde daha da önemli hale gelebilir.