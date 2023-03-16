Kamu bankaları resmi internet adresinde açıkladı! Müşteri olanlar hemen başvuruyor!

Kamu bankaları olan Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası açıklama yaptı. Açıklama kapsamında müşterisi olan kişilere 10 gün süre içinde başvurulması halinde kampanyadan ödeme alabileceklerini duyurdu. Müşteri olmayanların da müşteri olması durumunda başvuru yapabilmesi için 10 gün süre var. İşte kamu bankaları kampanya detayları...



Kamu bankaları yaptığı açıklama ile bu zor ekonomik koşullardan geçilen dönemlerde vatandaşlara desteğini sunuyor. Maddi anlamda zorlayıcı olan son yılda acil nakit ihtiyacını bulmakta zorlanan vatandaşlara rahat ödeme koşulları sağlayarak ihtiyaç kredisi veriliyor. Son kampanyalar kapsamında ise Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank ihtiyaç kredisi verirken 50.000 TL’ye varan fırsatlar sunuyor. Peki ihtiyaç kredisi başvuru şartları neler? İhtiyaç kredisine kimler başvuru yapabilir? İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?



Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank ihtiyaç kredisi faiz oranları



Bankalarda müşterilerin ihtiyaç kredisi çekerken en çok dikkat ettiği etken faiz oranları oluyor. Zira aylık taksitler halinde ödemeler gerçekleştirilebiliyor olsa dahi vatandaşlar aldığının iki katını ödemek istemiyor. Bu sebeple de uygun faizli kamu bankalarından ihtiyaç kredisi çekme avantajı birçok vatandaşın rahatça nakit ihtiyacını karşılayabilmesini sağlıyor. 3 kamu bankasının bu noktada sunduğu fırsatlar neler?



Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi şartları neler?



Nakit konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşlar eşten dosttan aldığı zaman ödeme imkanı daha zor olabiliyor. Ancak bankalardan alınan nakit para ödeme tablosunu ceplere göre ayarlamaya fırsat veriyor. Bu kapsamda kamu bankalar ihtiyaç kredisi şartlarında birinci öncül son işyerinde 6 aydır düzenli olarak primlerin yatıyor olması.



3 kamu bankasından birisine müşteri olma başvurunuzu yaparak da 50.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi şartlarınızı tamamlayıp ödemenizi alabilmektesiniz. 10 gün içinde Vakıfbank, Ziraat Bankası ya da Halkbank’a yaptığınız ihtiyaç kredisi başvurusu ile daha yüksek limitler almanız da mümkün. Sigortalı çalışan, emekli ve 6 aydır prim ödemesi gerçekleşen, kredi notu yüksek olan vatandaşlara 100 bin TL’ye varan ihtiyaç kredisi de uygun faiz oranlarıyla kamu bankaları tarafından sağlanmaktadır.