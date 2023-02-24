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Kamu bankaları görülmemiş bir güzellik yaptı! Faiz oranları sadece 0,69!

Kamu bankaları görülmemiş bir güzellik yaptı! Faiz oranlarını sadece 0,69’a indirdi! Dakikalar içinde 15.000 TL nakit hesabınızda! İşte kamu bankası faiz oranıyla nakit fırsatı detayları...

Kamu bankaları görülmemiş bir güzellik yaptı! Faiz oranları sadece 0,69!

Kamu bankaları tarafından verilecek olan nakitte yalnızca 0,69 faiz oranı müşteriye sunuluyor. İki kamu bankasından kredi almak isteyen kişilere 15.000 TL yatıyor. Acil nakit lazımsa bu kredi faizi ile oldukça kolay geri ödeme şartları mümkün oluyor. Vatandaşların birçoğu bu kampanya kapsamında 3 ay geri ödemesiz olarak ve 36 ay vade ile 15.000 TL alabiliyor.  


Okulların açılması, artan fiyatlar ve birçok sebeple vatandaşların krediye ihtiyacı olabiliyor. Bu duruma Vakıfbank ve Ziraat Bankası sağlık ve eğitim için alınacak 15.000 TL ihtiyaç kredisinde yalnızca 0,69 faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi sunuyor. Başvuran kişiler onaylanır onaylanmaz ihtiyaçları dahilinde aldıkları nakit parayı anında kullanabilmektedir. Başvuru yapan kişilere ödemeler bankadaki hesapları üzerinden yapılmaktadır. 


Düşük faizli Vakıfbank ihtiyaç kredisi 


Vakıfbank kendi müşterilerine özel olarak nakit avans desteği kampanyası sunuyor. Birçok gerekli harcamaları için sıkıştığında faydalanabileceği uygun faizli krediler arıyor. Vakıfbank müşterileri mobil uygulama aracılığıyla veya internet bankacılığı adresine girerek başvurularını gerçekleştirebiliyor. Bunun yanı sıra şubeye giderek de işlemlerin yapılması mümkün. 36 ay vadeli ve düşük faizli nakit avansınızı anında Vakıfbank ATM’lerinden çekmek için internet bankacılığından ya da mobil uygulamadan 7 gün 24 saat başvuru yapabilirsiniz.  


Düşük faizli Ziraat Bankası nakit avans 


Düşük faizli Ziraat Bankası nakit avansınızı kamu bankasından almanız mümkün. Müşterisi olmanız durumunda 36 ay vade seçeneğiyle alabileceğiniz nakit avans için başvurularınızı şubeden ya da bankaya hiç gitmeden mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden alabilirsiniz. 15.000 TL tutarındaki nakit avans bankada tanımlı hesabınıza kullanıma hazır olarak yatmaktadır. 

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