Kadınlara destek ödemesi! O şartı taşıyanlar maaş gibi ödeme alacak

Eşlerini kaybeden kadınlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından destek ödemesi yatırılacak. Kadınlara hayatını kaybeden eş için düzenli şekilde ödemeler yatacak. Bir nevi maaş gibi olan bu ödemeler “Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı” kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan karşılanacak. Peki, kadınlar için sosyal destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır? Eşi vefat eden kadınlara bakanlık yardımı ne kadar? İşte tüm ayrıntlar...



KADINLARA BAKANLIKTAN SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU



Kadınlar için sağlanacak olan 1000 TL ödeme için başvurular e-Devlet platformu üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Buna ek olarak SYD Vakıflarına başvurular yapılabilmektedir. Ancak başvurunun yapılacağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ikametgaha en yakın bulunan olmalıdır.



VEFAT EDEN EŞ ÖDEMESİ NE KADAR?



Dul kalan kadınlar için ödenecek net tutar aylık 1000 TL olmaktadır. Ödemeler 2 ayda bir 2000 TL olarak hesaplara geçmektedir. Başvuru yapacak olan kadınların bazı evrakları hazırlaması gerekmektedir.



AİLE BAKANLIĞI KADINLAR İÇİN MAAŞ EVRAKLARI



Eşlerini kaybeden kadınlar için devlet destek sunmak amacıyla dul aylığı olarak ödemeler yapmaktadır. Bu aylıktan yararlanmak için başvuru yapacak kadınlar içinse 3 adet vesikalık fotoğraf, T.C. kimlik fotokopisi, kimlik araştırma belgesi ile nüfus kayıt örneği, eşinin defin belgesi, mal bildirim beyanına dair belge ile gelir durumuna ilişkin belgeyi sunmalıdır.



DUL AYLIĞI NEREDEN ALINIR?



Dul aylığına başvuran ve müracaatı onaylanan kadınlar ödemelerini 2 ayda bir PTT’den çekmektedir. Hiç sıraya girmeye gerek kalmadan PTT hesabınız üzerinde ATM’lerini kullanabilirsiniz.



EŞ VEFATINDA HAK SAHİBİ KİMDİR?



Eşin vefat etmesi durumunda kadın dul aylığı alabilmektedir. Buna ek olarak erkek çocuklar için 18 yaşını geçene kadar, kız çocuğu içinse evlenene kadar devlet yetim aylığı ödemesi yapmaktadır.



2023 DUL VE YETİM MAAŞLARI NE KADAR?



2023 yılında zamlanan dul ve yetim maaşları 4.125 TL’ye arttı. Yüzde 25 alanlar için zamlı maaş 1.875 TL oldu. Yetim maaşı emekli maaşları arttığı için 2.750 TL olurken, dul eş için maaş miktarı 4.125 TL’dir.