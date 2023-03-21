Kadınlara Bakanlıktan destek! Başvuran kadınlara 4000 TL üstünde ödeme yapılacak!

Yapılan açıklama doğrultusunda kadınlara nakit ihtiyaçlarını destekleyecek yardım yapılacak. 4 bin 125 TL ödemeye dair şartlar da açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında gerçekleştirilen kadınlara destek paketinin öncelikli amacı kadınların bütçeye katkıda bulunmasını sağlamak. Ekonomik anlamda yaşanan krizin tüm haneleri vurmasıyla beraber devlet destekli Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan ekonomik tutunma sağlanmaktadır. Finansal çözümlerle birlikte 2023 sosyal yardımlar ile Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı kadınları da desteklemektedir. Kadınlara sosyal yardım 2023 zamları da belli oldu.



Kadınlara ne kadar sosyal yardım yapılıyor?



Türkiye’de yaşayan kadınların ekonomik olarak rahat koşullar altında yaşayabilmesi için kadınlara sosyal yardım yapılmaktadır. Kadınlara yapılan ödemeler için çeşitli iyileştirmeler yapılmıştır ve zamla birlikte daha yüksek bir meblağ sağlanmıştır. Özel sosyal yardım projesinde kadınlara sağlanan destek ödemeleri maaş yüzdesine göre gerçekleştirilmektedir. Yetim ve dul aylığı ile birlikte ölüm aylığı da sağlanmaktadır. Bunlar da en düşük emekli maaşına göre hesaplanmaktadır. Bakanlık kadınlar için limitin son olarak 4 bin 125 TL olduğunu belirledi.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadın destek ödemeleri



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destek ödemeleri için başvuru yapılması gerekmektedir. Sorunsuz olarak ödemeleri alacak olan kadınlar için maaş desteği de aylık biçimde sağlanmaktadır. Kadın sosyal yardım ödemesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvurusu için e-devlet üzerinden giriş yapılması gerekmektedir.



Devlet kadın desteği ödemesi



Kadınlar için finansal anlamda yapılan ödemeler içerisinde ölüm aylığı, dul ve yetim aylığı da bulunmaktadır. Ayrıca emekli eş, anne, baba ödemeleri de yer almaktadır. Finansal özgürlüğü olmayan kadınlara maaş bağlanarak ekonomik anlamda güçlü olmaları sağlanmaktadır. Zorlu ekonomik koşulların üstünden gelmeleri için birçok alanda olduğu gibi sosyal yardımlar ile de desteklenmektedir.