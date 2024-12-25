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Kademeli emeklilikte şartlar olgunlaşıyor; 1999-2008 arası işe girenlerin emeklilik şartları değişiyor!

Türkiye'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından, şimdi de kademeli emeklilik sistemi üzerinde önemli tartışmalar ve çalışmalar yapılmaya başlandı.

Kademeli emeklilikte şartlar olgunlaşıyor; 1999-2008 arası işe girenlerin emeklilik şartları değişiyor!

Bu yeni sistem, EYT kapsamına giremeyen 1999 ile 2008 yılları arasında sigortalı işe giriş yapmış olan kişileri kapsayacak. Eğer kademeli emeklilik sistemi devreye sokulursa, emeklilik şartları büyük ölçüde kolaylaşacak.

Kademeli Emeklilik Sistemi

Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır, kademeli emeklilik sistemi hakkında açıklamalarda bulundu. 1999 yılında kabul edilen yasa, emeklilikte yaşa takılma sorununu doğurmuştu. Ancak 23 yıllık bir sürecin ardından, Mart 2023'te bu sorun çözüme kavuşturuldu. EYT düzenlemesiyle, yaklaşık 4,5 milyon kişi etkilenmiş ve bunlardan 2 milyon kişi emeklilik başvurusunda bulunarak maaşlarını almaya başlamıştı.

Kademeli emeklilik, EYT'den faydalanamayan, 1999 ile 2008 yılları arasında sigortalı işe giriş yapmış kişilere yönelik bir düzenlemedir. EYT düzenlemesinin kapsadığı tarih 8 Eylül 1999 ve öncesiydi. Bu tarihten sonra, 1 günle bile emeklilik hakkı kaybeden kişiler için kademeli emeklilik imkanı sağlanacak. 1999 ile 2008 arasında sigortalı olan kişiler, bu yeni düzenlemeyle birlikte emekli olabilecek.

Kademeli emeklilikte şartlar olgunlaşıyor; 1999-2008 arası işe girenlerin emeklilik şartları değişiyor!

1999 ile 2008 Arası İşe Giriş Tarihlerine Göre Emeklilik Şartları

Kademeli emeklilik sistemi, 1999 ile 2008 arasında işe giren kişilerin emeklilik şartlarını belirleyecek. Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır, bu dönemde işe girenler için emeklilik şartlarını detaylı olarak açıkladı:

1999-2008 Arası: 7000 gün prim ödemesi ve kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı uygulanacak.

Yıl Yıl Emeklilik Şartları:

1999 Arasında İse Giriş: 6250 gün prim şartı, kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilecek.

2000 Yılı İse Giriş: 6325 gün prim şartı, kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilecek.

2001 Yılı İse Giriş: 6400 gün prim şartı, kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilecek.

2002 Yılı İse Giriş: 6475 gün prim şartı, kadınlar 44, erkekler 46 yaşında emekli olabilecek.

2003 Yılı İse Giriş: 6550 gün prim şartı, kadınlar 44, erkekler 46 yaşında emekli olabilecek.

2004 Yılı İse Giriş: 6625 gün prim şartı, kadınlar 45, erkekler 47 yaşında emekli olabilecek.

2005 Yılı İse Giriş: 6700 gün prim şartı, kadınlar 46, erkekler 48 yaşında emekli olabilecek.

2006 Yılı İse Giriş: 6775 gün prim şartı, kadınlar 47, erkekler 49 yaşında emekli olabilecek.

2007 Yılı İse Giriş: 6850 gün prim şartı, kadınlar 48, erkekler 50 yaşında emekli olabilecek.

2008 Yılı İse Giriş: 6925 gün prim şartı, kadınlar 49, erkekler 51 yaşında emekli olabilecek.

Kademeli emeklilikte şartlar olgunlaşıyor; 1999-2008 arası işe girenlerin emeklilik şartları değişiyor!

Bu yeni düzenleme, uzun süredir emeklilik hakkı bekleyen ve sistemin dışında kalan çalışanlar için önemli bir fırsat oluşturuyor. Kademeli emeklilikle birlikte, daha önce emeklilik hakkı kazanamayan milyonlarca kişi, belirli şartlar altında emekli olma şansı elde edebilecek.

Kaynaklar: Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır'ın açıklamaları

SGK ve sosyal güvenlik ile ilgili resmi kurum raporları

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