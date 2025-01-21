Kademeli emeklilik tablosu; 2000 2008 arası 48 49 50 yaş şartı önerisi

8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeler, emeklilik yaşını ve prim gün sayılarını kademeli olarak artırmıştır. Bu tarihten önce sigortalı olanlar için farklı, sonrasında sigortalı olanlar için ise daha farklı şartlar getirilmiştir. Son dönemde, 2000 yılı ve sonrasında sigortalı olanlar için kademeli emeklilik şartları yeniden gündeme gelmiştir.

Mevcut Durum ve EYT Düzenlemesi

8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olanlar, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında emeklilik haklarına kavuşmuşlardır. Bu düzenleme ile kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 ila 5975 arasında değişen prim gün sayısı şartları aranmıştır. 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigorta girişi olanlar bu kapsama dahil edilmemiştir.

2000 ve Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik

9 Eylül 1999 ve sonrasında sigorta başlangıcı olanlar için emeklilik yaşı ve prim gün sayısı kademeli olarak artırılmıştır. Örneğin, 2000 yılında sigorta girişi olan bir kadın için emeklilik şartları 43 yaş ve 6325 prim günüdür. Aynı yıl sigorta girişi olan bir erkek için ise emeklilik şartları 45 yaş ve 6325 prim günüdür.

Kademeli emeklilik nedir?

Kademeli emeklilik, sigorta başlangıç tarihine göre emeklilik yaşı ve prim gün sayısının kademeli olarak artırıldığı bir sistemdir.

2000 sonrası sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor mu?

Hayır, EYT düzenlemesi sadece 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanları kapsamaktadır.

2000-2008 arası sigorta girişi olanlar için yeni bir emeklilik düzenlemesi var mı?

Evet, bu dönemde sigorta girişi olanlar için kademeli emeklilik düzenlemesi üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.

Yeni düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek?

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Meclis onayı gerekmektedir. Resmi açıklamalar takip edilmelidir.

Kademeli emeklilikte yaş ve prim gün sayısı nasıl belirleniyor?

Yaş ve prim gün sayısı, sigorta başlangıç tarihine göre kademeli olarak artırılmaktadır. Örneğin, 2000 yılında sigorta girişi olan bir kadın için emeklilik şartları 43 yaş ve 6325 prim günüdür.

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Kaynak: Gazeteoku.com

