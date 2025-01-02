Kademeli emeklilik kapısı aralandı; 46, 50 yaşla 2008 sonrası girişlilere müjde

1999 öncesi ve sonrası sigorta girişi bulunan bireylerin emeklilik durumu, kademeli emeklilik tablosu ve bu konuda yapılan talepler ayrıntılı bir şekilde ele alınıyor.

EYT Yasası ile Getirilen Değişiklikler

AK Parti tarafından hazırlanan EYT yasası, ilk sigorta giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesinde olan bireyler için yaş şartını kaldırarak, prim günü ve hizmet yılı şartlarını yerine getirenlerin emekli olabilmesinin önünü açtı. Bu yeni düzenleme, bir yandan milyonlarca vatandaşın yıllardır sürdüregeldiği mücadelenin zaferle sonlanmasını sağlarken, diğer yandan yaşı farklı yüzünden kapsam dışı kalan bireylerin tepkisine neden oldu.

EYT yasası kapsamına girmeyen ve sigorta giriş tarihleri 9 Eylül 1999 veya sonrası olanlar, emeklilik şartlarını yeniden güzden geçirilmesi için seslerini duyurmaya devam ediyor.

Kademeli Emeklilik Talebi ve EMADDER’in Açıklaması

9 Eylül 1999 ve sonrasında sigorta girişi yapılan bireylerin en büyük sorunu, bir günle EYT kapsamının dışında kalmış olmaları. Bu bireyler, Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) çatısı altında birleşerek, kademeli emeklilik modeli talebinde bulunuyor.

EMADDER’in talep ettiği kademeli emeklilik sistemi, bireylerin sigorta giriş tarihine göre farklı yaş ve prim günü şartlarıyla emekli olmalarını hedefliyor. Bu modele göre:

1999-2008 Arası Sigorta Girişi Olanlar: Kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilecek.

2008 Sonrası Sigorta Girişi Olanlar: Kadınlar için 49, erkekler için 51 yaş emeklilik yaşı olarak belirleniyor.

Prim günü şartları ise 5975 günden başlayarak, sigorta giriş tarihine göre 6925 güne kadar kademeli olarak artıyor.

Yeni Emeklilik Sistemi Tartışmaları

Şartlardaki bu farklılıklar, çoğu vatandaş tarafından adaletsizlik olarak algılanıyor. Sigorta giriş tarihleri nedeniyle birkaç günle ya da ayla farklı statülerde değerlendirilmek, emeklilik yaşının yıllarca uzamasına yol açıyor. Bu durumun önüne geçmek için kademeli emeklilik sistemi gibi alternatif çözümler öneriliyor.

Emeklilikte Adalet: Talep ve Beklentiler

EMADDER gibi derneklerin talepleri, adil bir emeklilik sistemi oluşturulmasını hedefliyor. Temel beklentilerden biri, bireylerin sigorta giriş tarihine göre yaş ve prim günü şartlarının makul seviyelere çekilmesi. Bu şekilde, 1999 sonrasında sigorta başlatmış bireylerin de emeklilik hakkına daha kolay ulaşması amaçlanıyor.



Kaynak: Resmi Gazete – EYT Yasası

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Resmi Sitesi

Derleme: gazeteoku.com