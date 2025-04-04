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Kademeli emeklilik isteyenlere kıdem tazminatı; 4500 gün prim koşulu var

Türkiye'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren kademeli emeklilik mücadelesi sürerken, SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan önemli açıklamalar geldi.

Kademeli emeklilik isteyenlere kıdem tazminatı; 4500 gün prim koşulu var

Kademeli emeklilik bekleyenlerin kıdem tazminatı alma hakları olduğunu belirten Karakaş, bu konuda kritik şartları paylaştı. İşte detaylar...

Kademeli emeklilik, özellikle 8 Eylül 1999 sonrası işe başlayan ve yaş şartı nedeniyle emekli olamayan çalışanların talebi. Bu kesim, prim gününü doldurmasına rağmen 58/60 yaş engeline takılıyor. EMADDER gibi derneklerin baskısıyla konu siyaset gündemine oturmuş durumda. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, "Seçim sürecinde kademeli emeklilik düzenlemesi gündeme gelebilir" dedi. 

Kademeli emeklilik isteyenlere kıdem tazminatı; 4500 gün prim koşulu var

Kıdem Tazminatı Alma Koşulları

Karakaş, kademeli emeklilik beklerken işten ayrılanların kıdem tazminatı alabileceğini, ancak ihbar tazminatı hakkı olmadığını vurguladı. Tazminat için iki yol bulunuyor:

7.000 Prim Günü Şartı:

SGK'dan "kıdem tazminatı yazısı" alıp işverene ileterek tazminatınızı talep edebilirsiniz.

25 Yıl + 4.500 Gün Şartı:

İlk işe girişinizden itibaren 25 yıl geçmiş ve 4.500 prim gününüz varsa, yine SGK yazısıyla tazminat hakkı kazanıyorsunuz.

⚠️ Dikkat! 8 Eylül 1999 öncesi işe girenler için 3.600 gün yeterliyken, sonrası için bu hak geçerli değil.

SGK'dan Yazı Nasıl Alınır?

SGK il müdürlüklerine şahsen başvuru yapılmalı.

Yazıyı noter onaylı olarak işverene iletmek, hakkınızı garanti altına alacaktır.

Belgeler: Kimlik, sigorta dökümü, işe giriş belgesi.

Kademeli emeklilik isteyenlere kıdem tazminatı; 4500 gün prim koşulu var

Seçim Sürecinde Kademeli Emeklilik Umudu

Karakaş, "EYT benzeri bir süreç yaşanıyor. Siyasi partiler, seçim döneminde kademeli emeklilik vaadi sunabilir" ifadelerini kullandı. 3600 gün prim + yaş şartının esnetilmesi beklenen düzenlemeler arasında.


Ne Yapmalı?

Prim gününüz 7.000'e yakınsa, SGK'ya başvurup yazı almayı deneyin.
25 yılı dolduranlar, 4.500 gün şartını kontrol etsin.

Kaynak: SGK, EMADDER, İsa Karakaş röportajı.

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