Kademeli emeklilik için flaş açıklama; Bir gün fark ve haksızlık bitiyor

Türkiye’de emeklilik sistemiyle ilgili adaletsizlik tartışmaları büyüyor. Emeklilikte kademeli geçiş sürecinde yalnızca “1 gün” farkla 1800 gün fazla prim ödeme zorunluluğu, özellikle kadın sigortalılar arasında büyük mağduriyet yaratıyor. Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş’ın açıklamaları ise bu adaletsizliğe ışık tutuyor.

1 Günlük Gecikme Binlerce Gün Prim Farkına Yol Açıyor

İsa Karakaş, sadece 8 Eylül yerine 9 Eylül’de Bağkur’lu olan bir kadının tam 1800 gün daha fazla prim ödemek zorunda kaldığını belirtiyor. Karakaş’a göre bu fark, sadece yaş üzerinden değil, prim gün sayısında da uçurumlar oluşturuyor.

“8 Eylül’de işe giren 7200 günle emekli oluyor, ama 9 Eylül’de başlayan 9000 günü doldurmak zorunda kalıyor. Bu kabul edilemez bir eşitsizliktir.”

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Karakaş, özellikle kendi işini kurmak isteyen kadınların bu sistemden ciddi şekilde etkilendiğini vurguluyor. Örneğin:

Şirket kurarak üretim yapmaya çalışan kadın,

Yalnızca 1 gün geciktiği için Bağkur’a kayıtlı sayılıyor,

Bu nedenle 7200 yerine 9000 gün prim ödeme zorunluluğuna tabi oluyor.

Bu durum, kadınların ekonomik hayata katılımını da zora sokuyor.

Sadece Yaş Değil, Prim Adaletsizliği De Var

Emeklilikte kademelendirme sisteminin adalet zemininden uzaklaştığını savunan Karakaş, prim yönüyle de dengesiz bir tabloya işaret ediyor:

Bağkur’lu kadınlar

Kadın memurlar

Kendi işini kuran kadınlar

Bu gruplar, en büyük mağduriyetleri yaşayan kesimler arasında yer alıyor.

Kademeli Emeklilik Beklentisi Erken Emeklilik Değil!

İsa Karakaş, yıllarca SGK Başmüfettişi olarak görev yapmış biri olarak, erken emekliliğe karşı olduğunu ancak kademeli emeklilik talebinin erken emeklilik olmadığını net bir dille vurguluyor:

“Burada istenen, aradaki uçurumun makul seviyeye çekilmesi. 1 gün yüzünden binlerce gün fark oluşuyorsa, bu düzenlenmelidir.”

Kademeli Emeklilik İçin Yasal Düzenleme Şart

İsa Karakaş ve birçok uzmana göre, bu sistemin sürdürülebilirliği mümkün değil. Çözüm önerisi ise açık:

Prim uçurumunun yumuşatılması

Kadın memur ve Bağkur’lu kadınlara özel düzenleme

Emeklilikte “gün farkı adaletsizliğinin” ortadan kaldırılması

1. Kademeli emeklilikte neden 1800 gün fark var?

8 Eylül 1999 sonrası işe başlayanlar için SGK sisteminde daha yüksek prim şartı uygulanıyor. Bu fark, sadece bir gün gecikmeyle bile devreye giriyor.

2. Sadece kadınlar mı etkileniyor?

Hayır. Ancak kadın memurlar ve kendi işini kuran Bağkur’lu kadınlar bu sistemden en çok etkilenen gruplar arasında.

3. Kademeli emeklilik erken emeklilik mi demek?

Hayır. Amaç, erken emeklilik değil; aradaki eşitsiz farkın yumuşatılması.

4. Gelir eşitsizliği nasıl ortaya çıkıyor?

1 gün erken işe başlayanlar hem emekli maaşı hem çalışma maaşı alırken, 1 gün geç başlayanlar sadece çalışma maaşı alıyor.

5. Yasal düzenleme yapılacak mı?

Henüz bir resmi adım atılmış değil. Ancak kamuoyundaki baskı her geçen gün artıyor.

6. Çalışanlar nasıl etkileniyor?

Motivasyon düşüyor, verim azalıyor ve psikolojik yıpranma yaşanıyor. Bu durum, iş gücünü de olumsuz etkiliyor.

Kaynak: İsa Karakaş